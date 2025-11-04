Детский омбудсмен встал на защиту «Маши и Медведя»

Картина не оказывает деструктивного влияния на детей.

© Кадр из мультсериала

В нём «прослеживаются народные вещи». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась уполномоченный по правам ребёнка в столице.

«Мультфильм "Маша и Медведь" про детство. Да, говорят про то, что нет образа мамы, папы, семьи, Маша одинока, воспитывает её Медведь. Но что за ерунда. Давайте про "Спокойной ночи, малыши!", про Степашку и Филю. А где у них мама с папой? Почему они одинокие? Во-первых, это сказка и мультик. Там чётко прослеживаются наши народные какие-то вещи. Как выглядит Маша, Миша. То, что Маша с шилом — это образ детства. И то, что страхующий взрослый, над которым она иногда издевается, как и наши дети над нами иногда троллят, и она так же, не по злобе. Там же никогда нет злой Маши, она никогда не злится, не делает намеренно. И она всегда потом сокрушается. Это тоже видно — умение просить прощение. Она стоит в углу, между прочим, её там и наказывают».

Ранее политолог Вадим Попов призвал ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» на телевидении и стриминговых платформах в России. В беседе с изданием «Абзац» он выразил мнение, что история о девочке, которая живет без родителей и воспитывается медведем, противоречит традиционным ценностям.

