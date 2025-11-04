Фильм «Бегущий человек» обзавелся датой выхода в России

7 ноября состоится мировая премьера фильма «Бегущий человек» — экранизации знаменитого романа Стивена Кинга. Боевик можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России лента так и не выйдет из-за ухода студии Paramount с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма. Лента доберётся до России 20 ноября — спустя неделю после запуска в Европе и ближнем зарубежье. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В остальных киносетях лента выйдет чуть позже, 22-го числа.

«Бегущий человек» расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных США. Ради спасения своей больной дочери он участвует в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему предстоит выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.