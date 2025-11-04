Из фильма «Бойцовский клуб» вырезали ряд сцены

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» внес изменения в несколько сцен культового фильма «Бойцовский клуб» 1999 года, режиссера Дэвида Финчера. Об этом сообщил Telegram-канал «ЕЖ».

© globallookpress

Цензуре подверглись сцены, затрагивающие отношения между мужчинами, а также эпизоды, связанные с инцестом и упоминанием половых органов. Например, в измененной версии фильма отсутствует сцена, где главный герой обнимает другого мужчину на встрече группы поддержки. От фразы «Прийти туда, прильнуть к его титькам, расплакаться» были оставлены лишь слова «Вот, где я нашел облегчение».

Также «Амедиатека» исключила сцену, в которой персонажи Эдварда Нортона и Брэда Питта обсуждают свои отношения на кухне, а закадровый голос произносит: «Большую часть недели мы проводили как идеальная супружеская пара».

Изображения мужских половых органов в фильме были заблюрены, название группы поддержки было изменено на «для пострадавших от сексуального насилия», а из монолога Хелены Бонем Картер удалено упоминание о приеме таблеток.