В Москве прошла премьера фильма «Ветер»

В Москве состоялась премьера кинодрамы "Ветер". Это вторая режиссерская работа Сергея Члиянца, продюсировавшего такие фильмы, как "Бумер", "Настройщик", "Мама, не горюй", "Живой" и другие. Сценарий "Ветра" - наследие легендарного дуэта 90-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова, культовых фигур российского кинематографа, чьи работы стали голосом целого поколения.

© РИА Новости

Фильм рассказывает историю о рыбаке Иване Морозове (Даниил Феофанов). Оставив дома молодую жену Катю (Серафима Гощанская), он отправляется в путь, обещая вернуться с едой, деньгами и достойным ее красоты платьем. Именно Катя задает главный вопрос фильма "Как жить дальше будем?", отправляя зрителя найти ответ в лабиринте собственных мыслей. Это своего рода мистическое роуд-муви по дорогам, которые "ведут не туда": герои оказываются то в древних мифах, то в русских сказках, то в собственных воспоминаниях. Съемки проходили в девяти регионах России: Ростовской и Волгоградской областях, на Кавказе и Тамани, степях Ставропольского края и Калмыкии.

В марте "Ветер" стал лауреатом международного кинофестиваля "Дух огня", получив награду за лучший отечественный дебют. Приза также удостоился актер Олег Васильков за лучшую мужскую роль. В августе состоялся специальный показ фильма на фестивале короткометражного кино "Короче".

Представляя фильм на его московской премьере, Сергей Члиянц признался:

«Терпеть не могу, когда со сцены говорят, как было трудно снимать фильм. Нам не было трудно - просто было мало денег, мало времени, и, может быть, хотелось бы переснять половину».

Фильм также представили члены съемочной группы: Даниил Феофанов, Олег Васильков, Серафима Гощанская, Владимир Тяптушкин, Сергей Качанов, Анатолий Филиппов, Данила Горюнков и другие.

Как сообщил режиссер, широкий прокат картины перенесен, и зрители премьеры стали первыми, кто увидели "Ветер" как авторское высказывание. По итогам тестовых показов стало ясно, что у фильма большой зрительский потенциал, поэтому было принято решение о переносе проката, чтобы привлечь новых партнеров и увеличить возможности выпуска. "Ветер" выйдет в прокат весной 2026 года. В ноябре запланированы специальные показы картины в разных городах страны.