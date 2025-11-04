Кто исполнит главные роли в фильме «Ужин с Одри»

Томасин Маккензи («Прошлой ночью в Сохо», «Всё в полном порядке») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Щегол») утверждены на главные роли в фильме «Ужин с Одри» (Dinner With Audrey). Как сообщает Deadline, режиссером выступит Абе Сильвия («Дрянная девчонка», «Палм-Рояль»), сценарий написала Кара Холден («Кэрри в большом городе», «Облака»). Переговоры об участии в проекте ведет и Майкл Шеннон («Байкеры», «Конец света»).

Сюжет основан на реальной истории 40-летней дружбы Одри Хепберн (Маккензи) и дизайнера графа Юбера де Живанши (Элгорт). Ужин, состоявшийся одной волшебной и наполненной модой ночью в Париже, положил начало многолетнему сотрудничеству Хепбёрн и Живанши, который был автором ее костюмов в таких классических фильмах, как «Завтрак у Тиффани», «Забавная мордашка», «Как украсть миллион», «Шарада» и «Сабрина». Хепбёрн была одета в Givenchy и когда получила «Оскар» за лучшую женскую роль в 1954 году за фильм «Римские каникулы».