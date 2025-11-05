Мединский высказался о кинопремиях в России

Одной из важнейших задач премии "Бриллиантовая бабочка" помощник президента назвал объединение государств и национальных киноакадемий

Кинопремия "Бриллиантовая бабочка" была основана с целью сохранения подлинных человеческих ценностей, а не для бездумного следования искусственным требованиям западной моды. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Основное внимание - на то, как использовать силу кинематографа для сохранения настоящих человеческих ценностей, а не в механистическом соблюдении искусственных требований западной конъюнктуры", - сказал он.

Мединский обратил внимание, что не призывает к лакировке действительности.

"Настоящее кино всегда затрагивает болевые точки общества. При этом камера становится инструментом преображения действительности, а не выступает в роли пассивного наблюдателя", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, одной из важнейших задач премии Мединский назвал объединение государств и национальных киноакадемий.

"Если сейчас мы не создадим вместе со странами евразийского пространства альтернативную площадку, мы по-прежнему будем плыть в чужом фарватере. А он уже совсем не тот, что был в эпоху голливудских блокбастеров, ставших мировой классикой. Уверен: все получится", - заключил он.

О премии

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. "Лучший фильм" получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты - эквивалент $250 тыс.

Награда премии - инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, - будет присуждена победителям в 12 номинациях.