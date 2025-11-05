Кинокомпания Universal Pictures планирует возродить культовую франшизу «Мумия». Как сообщает издание Deadline, руководство уже обсудило потенциальное возвращение Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс к своим ролям, которые вместе сыграли в первых двух частях серии.

Сейчас актёры ведут переговоры и, судя по всему, согласятся на съёмки, если их устроит сценарий картины. Его сейчас пишет Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»). Даты выхода у ленты пока нет.

Оригинальная «Мумия» вышла в 1999 году и получила восторженные отзывы от зрителей. Лента запустила карьеру Брендана Фрейзера, который вернулся во второй и третьей частях. В 2017 году Universal попыталась возродить франшизу с Томом Крузом в главной роли, однако фильм получил смешанные отзывы и едва отбил свой бюджет.