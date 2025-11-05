Опубликована статистика четвертого сезона «Ведьмака»

Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл статистику четвёртого сезона «Ведьмака». Продолжение шоу с Лиамом Хемсвортом собрало 7,4 млн просмотров за четыре дня после премьеры.

Это худший результат в истории сериала — третий сезон за тот же срок собрал около 15,2 млн просмотров. Второй сезон в своё время показал ещё более впечатляющий результат: 18,5 млн просмотров за три дня. Четвёртый сезон также впервые в истории сериала стартовал на второй строчке в англоязычных чартах Netflix, уступив второму сезону мелодрамы «Никто этого не хочет».

Сейчас авторы «Ведьмака» работают над пятым сезоном сериала. Его съёмки уже прошли — сага должна завершиться уже в 2026 году.