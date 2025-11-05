Представлен тизер сериала «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи

Онлайн-кинотеатр Netflix представил тизер сериала «Тайна семи циферблатов». Шоу по мотивам романа Агаты Кристи выйдет 15 января.

Видео по теме от RUTUBE

Действие сериала развернётся в 1925 году в Лондоне. Однажды розыгрыш приводит к убийству в английском загородном доме, и теперь леди Эйлин Брент предстоит раскрыть леденящий душу заговор, который изменит её жизнь и раскроет тайну этого места.

Главные роли в будущем шоу сыграли Миа Маккенна-Брюс («Ведьмак»), Мартин Фримен («Шерлок»), Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») и Эдвард Блюмель («Убивая Еву»). Создателем выступает Крис Чибнелл, автор «Убийства на пляже».