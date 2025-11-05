Названа дата цифрового релиза комедии «Везунчики» с Киану Ривзом

Издание When To Stream раскрыло дату цифрового релиза комедии «Везунчики». По данным СМИ, картина c Киану Ривзом в главной роли выйдет в онлайне 7 ноября.

Таким образом, лента может выйти в цифре спустя три недели после выхода в кино — премьера «Везунчиков» состоялась 17 октября. За это время комедия показала скромные результаты в мировом прокате: $ 16 млн при бюджете в $ 30 млн. Официально компания Lionsgate о цифровом релизе пока не сообщала.

Сюжет «Везунчиков» повествует о простом рабочем по имени Арджа. Однажды он встречает ангела Габриэля, который пытается ему доказать, что счастье не в деньгах. Небесный гость меняет героя местами с его богатым работодателем Джеффом. Но Арджа начинает радоваться большим деньгам, из-за чего у ангела исчезают крылья. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 77% свежести от обозревателей и 81% от зрителей.