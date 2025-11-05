Вышел новый трейлер приключенческой комедии "Волчок". Фильм выйдет в прокат 4 декабря. Позже он появится в онлайн-кинотеатре Okko, а также на телеканале "Россия" и ТНТ - все эти партнеры приняли участие в создании ленты, поддержанной Фондом кино.

Время и место действия - российская империя на рубеже XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего - там его ждет верный друг отца. Но всё мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок с самого начала едва выносят друг друга...

Видео по теме от RUTUBE

В главных ролях: Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев и другие. Режиссер - Константин Смирнов.

Евгений Ткачук, исполнитель роли Волчка, рассказывает:

"Историческое приключенческое кино всегда было интересно мне. Тем более - семейное, рассказывающее о перестройке сознания человека, который жил только для себя, но в процессе истории начинает ценить окружающих его людей. И вообще - переосмысливать саму идею жизни".

Алексей Безенков, автор сценария, дополняет:

"Важные вещи можно рассказывать через экшн и комедию, что мы и постарались сделать. В первую очередь - наше кино - история приключений и дружбы между сбежавшим из дома мальчишкой и боксером-бродягой. Волчок воспитывает в Ване стойкость духа, поскольку Ваня - человек изнеженный и не привыкший к испытаниям. И Волчок дает ему рецепт: драться и не отступать, всегда подниматься после падения. Ваня же пытается вытащить Волчка из его скорлупы и угрюмости, ищет в нем живого человека и друга, в котором так отчаянно нуждается".

Съемки фильма проходили в Коломне, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.