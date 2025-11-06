Что известно о продолжении сериала «Укрытие»

В 2026 году выйдет третий сезон сериала «Укрытие» (Silo). Это мрачный научно-фантастический проект о людях, которые живут в изолированном подземном бункере. Они верят, будто мир на поверхности уничтожен в результате некой катастрофы, но постепенно понимают, что мир снаружи сильно отличается от того, чему их учили в школе. «Лента.ру» напоминает, чем закончился второй сезон «Укрытия», рассказывает о сюжете, касте и дате выхода продолжения.

Главное о сериале

Страна: США

США Оригинальное название: Silo

Silo Жанр: фантастика, антиутопия, триллер, драма

фантастика, антиутопия, триллер, драма Шоураннер: Грэм Йост

Грэм Йост Сколько серий: 20 (2-го сезона)

20 (2-го сезона) Длительность одной серии: 50 минут

50 минут Когда вышел первый сезон: 2023 год

2023 год Дата выхода 3-го сезона: 2026 год

2026 год Где смотреть: стриминговый сервис Apple TV+

стриминговый сервис Apple TV+ Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 8.1

7.8 и 8.1 В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриет Уолтер

В основу сериала легла антиутопическая трилогия американского писателя Хью Хауи. В серию входят романы «Иллюзия» (Wool), «Смена» (Shift), «Пыль» (Dust) и три коротких рассказа.

Все книги объединены общим названием «Укрытие» (Silo) — именно оно дало заголовок сериалу. Вообще, слово silo в переводе с английского означает «бункер».

Дата выхода

Второй сезон «Укрытия» начали показывать в середине ноября 2024-го. В декабре, еще до финала второй части, Apple объявила об официальном продлении шоу — причем сразу на два сезона. Релиз третьего сезона «Укрытия» запланирован на 2026 год. Точная дата выхода неизвестна.

Если верить СМИ, зрителей ждет премьера в начале 2026-го — о каком именно месяце идет речь, не уточняется. По другим данным, релиз третьего сезона состоится в середине года.

Скорее всего, в третьем сезоне будет десять пятидесятиминутных серий. Шоу продолжит выходить на Apple TV+ — новые эпизоды будут появляться раз в неделю.

Обратите внимание, что весной 2025 года первые два сезона «Укрытия» перестали быть доступны для российских пользователей. Стриминг ограничил доступ и к другим своим проектам, в том числе, «Разделению», «Киностудии» и третьему сезону «Теда Лассо».

Трейлер

Трейлер 3-го сезона «Укрытия» еще не вышел. Одновременно с анонсом продолжения в соцсетях Apple TV+ появился короткий видеоролик с Ребеккой Фергюсон в роли инженера Джульетты Николс.

В мае 2025 стриминг сообщил о завершении съемок третьего сезона и опубликовал новый кадр из шоу (вновь с Ребеккой Фергюсон).

Сюжет

Действие шоу «Укрытие» разворачивается в постапокалиптическом мире будущего. После некой глобальной катастрофы выжившие — а их всего десять тысяч — живут в огромном подземном бункере, состоящим из 144 этажей. Люди уверены, что поверхность смертельно опасна, а воздух там отравлен. В центре сюжета — девушка-механик по имени Джульетта (Ребекка Фергюсон), которая пытается выяснить, как возник их Бункер и так ли опасен мир за его пределами.

К концу первого сезона Джульетте удалось выбраться на поверхность и выжить там. Она выяснила, что их Бункер — часть масштабной сети, в которую входят и другие укрытия.

Во втором сезоне Джульетта исследовала почти полностью опустевший и затопленный Бункер-17. Его жители устроили бунт и выбрались на поверхность, в результате все погибли. На последних этажах, куда еще не поднялась вода, жили только безумный айтишник и несколько детей. В это время в родном для девушки Бункере-18 назревала настоящая революция — люди стремились свергнуть мэра Бернарда (Тим Роббинс) и узнать правду о судьбе Джульетты и мире снаружи.

Ожидается, что третий сезон «Укрытия» раскроет тайну Бункера-17 и объяснит, кто стоит за созданием всей бункерной системы. Это предпоследний сезон, а значит, завершение истории все ближе. Шоураннер Грэм Йост рассказал, что сценарий финальной четвертой части уже готов.

Чем закончился второй сезон «Укрытия»

Джульетта узнала, что в каждом Бункере существует так называемая «Мера предосторожности» — большая емкость с ядовитым газом, способная разом уничтожить всех мятежников. Девушка смогла вернуться к Бункеру-18 и передала людям, которые находились внутри, что выход на поверхность для них небезопасен.

Мэр Бернард собирался выйти на поверхность и свести счеты с жизнью, но Джулс убедила его не делать этого. При попытке вернуться в Бункер герои попали в герметичную комнату, где работает смертельно опасная система очистки воздуха.

Производство

Вторая глава «Укрытия» выходила с конца 2024 по начало 2025 года. Финальную серию показали 17 января 2025-го — тогда уже было известно о продлении шоу на третий сезон (и даже на четвертый).

Съемки продолжения стартовали еще до официального анонса, в октябре 2024 года. Снимали сериал в Великобритании — там же создавались первые две части «Укрытия». К работе над третьим сезоном «Укрытия» вернулся шоураннер Грэм Йост. Ранее он работал над сериалами «Братья по оружию», «Тихий океан» и «Подлый Пит».

Работу над шоу продолжила команда, ответственная за предыдущие части истории. К команде сценаристов присоединилась Шэлли Бирс («Общее достояние»), она же заняла должность консультирующего продюсера. Имена режиссеров нового сезона пока не раскрываются. Второй сезон «Укрытия» поставили Майкл Диннер («Невозможно поверить»), Арик Авеллино («По волчьим законам») и Эмбе Темплмор («Соколиный глаз»).

Съемки третьего сезона завершились в мае 2025 года. Через несколько месяцев после этого команда приступила к производству четвертого сезона — ожидается, что съемочный процесс займет около полугода. Третий и четвертый сезоны «Укрытия» снимают друг за другом. Это позволяет сократить производственные затраты и уменьшить промежутки между выходами серий.

Актеры и роли

Полный каст третьего сезона «Укрытия» официально не подтвержден. В продолжении шоу могут вернуться все ключевые герои из предыдущего сезона. Важную роль в третьем сезоне «Укрытия» вновь сыграет Джульетта Николс из Бункера-18.

Второй сезон «Укрытия» для героини Ребекки Фергюсон завершился клиффхэнгером — в герметичном помещении, где была заперта девушка, вспыхнуло пламя. Судя по словам шоураннера Грэма Йоста, за жизнь Джульетты можно не переживать — она не только выживет, но и останется одним из главных действующих лиц.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «Укрытия»

Ребекка Фергюсон («Дюна») — Джульетта Николс / Джулс, главная героиня. Механик, а затем шериф из Бункера-18;

Коммон («Иллюзия обмана») — Роберт Симс, глава службы безопасности в Бункере-18;

Ави Наш («Черное зеркало») — Лукас Кайл, IT-сотрудник в Бункере-18;

Харриет Уолтер («Искупление») — Марта Уокер, инженер в Бункере-18, наставница Джулс;

Чиназа Уче («Хороший человек») — Пол Биллингс, новый замшерифа в Бункере-18;

Александрия Райли («Нарушители») — Камилла Симс, жена Роберта;

Шэйн МакРей («Прислуга») — Нокс, бывший босс Джулс, начальник механического отдела;

Ремми Милнер («Темные начала») — Ширли Кэмпбелл, коллега Джулс;

Клер Перкинс («Корона») — Карла Маклейн, глава отдела снабжения в Бункере-18;

Билли Постлетуэйт («1917») — Хэнк, помощник шерифа.

Помимо этого, в третьем сезоне появятся два новых персонажа — репортерша Хелен и конгрессмен Дэниэл. Героев, которых впервые показали в финале второй главы, сыграют Джессика Хенвик («Игра престолов») и Эшли Цукерман («Тихий океан»).