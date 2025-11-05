Расписание выхода сериала «Царь ночи» с Елизаветой Боярской
6 ноября стартует сериал «Царь ночи». Шоу расскажет об историческом периоде России начала XX века. Именно тогда ослабилась власть императора Николая II и начался политический кризис. Главными героями выступят брат и сестра, которые потеряли друг друга после смерти отца. Им предстоит справиться с политическими интригами, чтобы вновь встретить друг друга. Одну из главных ролей в проекте сыграла Елизавета Боярская («Адмиралъ»).
Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 18 декабря.
Расписание выхода сериала «Царь ночи»
- 1-я серия — 6 ноября;
- 2-я серия — 6 ноября;
- 3-я серия — 13 ноября;
- 4-я серия — 20 ноября;
- 5-я серия — 27 ноября;
- 6-я серия — 4 декабря;
- 7-я серия — 11 декабря;
- 8-я серия — 18 декабря.