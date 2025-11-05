6 ноября стартует сериал «Царь ночи». Шоу расскажет об историческом периоде России начала XX века. Именно тогда ослабилась власть императора Николая II и начался политический кризис. Главными героями выступят брат и сестра, которые потеряли друг друга после смерти отца. Им предстоит справиться с политическими интригами, чтобы вновь встретить друг друга. Одну из главных ролей в проекте сыграла Елизавета Боярская («Адмиралъ»).

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 18 декабря.

Расписание выхода сериала «Царь ночи»