Расписание выхода сериала «Царь ночи» с Елизаветой Боярской

6 ноября стартует сериал «Царь ночи». Шоу расскажет об историческом периоде России начала XX века. Именно тогда ослабилась власть императора Николая II и начался политический кризис. Главными героями выступят брат и сестра, которые потеряли друг друга после смерти отца. Им предстоит справиться с политическими интригами, чтобы вновь встретить друг друга. Одну из главных ролей в проекте сыграла Елизавета Боярская («Адмиралъ»).

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финального эпизода состоится 18 декабря.

  • 1-я серия — 6 ноября;
  • 2-я серия — 6 ноября;
  • 3-я серия — 13 ноября;
  • 4-я серия — 20 ноября;
  • 5-я серия — 27 ноября;
  • 6-я серия — 4 декабря;
  • 7-я серия — 11 декабря;
  • 8-я серия — 18 декабря.