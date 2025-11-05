Вышел трейлер сериала «Покинутые»

Компания Netflix представила трейлер сериала «Покинутые». Вестерн выйдет на стриминговом сервисе 4 декабря. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет ленты разворачивается в США 1854 года. В центре истории две противоборствующих семьи, которые вынуждены объединиться, чтобы выступить против захватчиков их города.

Главную роль воплотила звезда «Игры престолов» Лина Хиди. В картине также сыграли Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Ник Робинсон («С любовью, Саймон») и Лукас Тилл («Люди Икс: Первый класс»). Автором сериала выступил Курт Саттер — автор знаменитого проекта «Сыны анархии».