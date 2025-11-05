Назван актерский состав перезапуска франшизы «Фантомас»

Ромен Дюрис ("Королевство зверей") и Гийом Кане ("Астерикс и Обеликс: Поднебесная") исполнят главные роли в новой версии похождений загадочного преступника Фантомаса и его противников. Об этом сообщает издание Variety.

В перезапуске культовой криминальной истории также снимутся Лина Кудри ("Шрамы Парижа") и Луис Перес ("Отверженные"). Режиссер и соавтор сценария - Фредерик Теллье ("Голиаф").

Действие развернется в Париже начала XX века. Серия дерзких ограблений потрясает французское общество и правоохранительные органы. Лейтенант Жюв, возглавляющий расследование, никак не может составить потрет Фантомаса - похоже, что преступник не имеет ни мотива, ни плана, ни почерка.

Съемки картины стартуют в январе 2026 года, премьера во Франции состоится в 2027 году.

Впервые гениальный злодей появился на страницах бульварных романов в 1911 году. Всего Пьер Сувестр и Марсель Аллен стали авторами 32 книг о Фантомасе, еще 11 Аллен написал в одиночку. Первые работы писателей привлекли внимание представителей культурной и интеллектуальной элиты, в частности - сюрреалистов и их окружение.

В 1913 году увидела свет первая экранизация, впоследствии режиссер Луи Фейад снял целую серию немых часовых фильмов. Сериал получил признание у публики и оказал влияние на последующие ленты франшизы, в частности, на знаменитую трилогию Андре Юнебеля с Луи де Фюнесом и Жаном Маре - пародию на оригинальные романы (и фильмы о Джеймсе Бонде).