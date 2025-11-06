Фильм «Умри, моя любовь» получил дублированные трейлер и постер

Компания "Про:взгляд" поделилась русскоязычными трейлером и постером фильма "Умри, моя любовь" (Die My Love, 18+) - психологической драмы с элементами черной комедии, главные роли в которой исполнили Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс.

По сюжету Грейс и Джексон, надеющиеся начать жизнь заново, сбегают из Нью-Йорка в Монтану, однако после рождения ребенка у женщины начинается депрессия. Постепенно границы между реальностью и галлюцинациями стираются - Грейс теряет рассудок, становясь угрозой для себя и окружающих.

Режиссер - Линн Рэмси ("Что-то не так с Кевином"), один из продюсеров - легендарный Мартин Скорсезе.

Российская премьера запланирована на 27 ноября, до этого в Москве (13 ноября) и Санкт-Петербурге (14 ноября) пройдут спецпоказы.