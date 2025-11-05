Опубликован трейлер фильма «Турбулентность»

Компания Lionsgate представила трейлер фильма «Турбулентность». Премьера психологического триллера состоится 12 декабря.

© Кадр из трейлера

Сюжет картины повествует о Заке и Эмми, которые решили отправиться в романтическое путешествие на воздушном шаре. В один момент их похищает третий пассажир, который связан с прошлым парня. Теперь героям предстоит спасти свои жизни, находясь на огромном расстоянии от земли на воздушном шаре.

Главные роли в «Турбулентности» сыграли Ольга Куриленко («Обливион»), Джереми Ирвин («Боевой конь»), Хера Хильмар («Демоны Да Винчи») и Келси Грэммер («Люди Икс: Последняя битва»). Режиссёром выступил Клаудио Фах («Из глубины»).