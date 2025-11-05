Представлены постеры с героями пятого сезона «Очень странных дел»

Издание SFX Magazine представило яркие постеры пятого сезона сериала «Очень странные дела». Финал знаменитого шоу стартует 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix.

© Чемпионат.com

Сюжет продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

© Netflix

© Netflix

© Netflix

© Netflix

Сам пятый сезон выйдет на стриминговом сервисе в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Финальный эпизод будет идти более двух часов.