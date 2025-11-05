Представлены постеры с героями пятого сезона «Очень странных дел»

Яркие постеры с героями пятого сезона «Очень странных дел» — выход 27 ноября
Издание SFX Magazine представило яркие постеры пятого сезона сериала «Очень странные дела». Финал знаменитого шоу стартует 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix.
Сюжет продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.
© Netflix
© Netflix
© Netflix
© Netflix
Сам пятый сезон выйдет на стриминговом сервисе в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Финальный эпизод будет идти более двух часов.