Десять лучших сериалов ноября

Ноябрь — традиционно один из самых богатых на премьеры месяцев. Вот и в этом году на экраны выходят многие потенциальные хиты в диапазоне от судебной драмы с Ким Кардашьян и финала «Очень странных дел» до новых проектов создателей «Игры престолов» и «Во все тяжкие». Российские стриминговые сервисы предложат зрителям продолжения «Метода» и «Черного облака». Лучшие сериалы ноября — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Все честно» / All's Fair

Кажется, ни один месяц не проходит без новой премьеры от Райана Мерфи — вот и в ноябре один из самых плодовитых шоураннеров Америки выпускает судебную драму, да еще и с самой Ким Кардашьян в главной роли. Светская львица играет разведенную адвокатессу, которая открывает контору, специализирующуюся на защите интересов женщин. Учитывая, что сама Ким (тоже разведенная) ныне получает адвокатскую лицензию, следуя по стопам отца Роберта, сложно понять, где во «Все честно» заканчивается вымысел и начинается реальность. В сериале также приняли участие Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Тияна Тейлор и, конечно же, Сара Полсон.

Премьера — 4 ноября на Hulu.

«Смерть от молнии» / Death by Lightning

Новый сериал от создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Вайса посвящен 20-му президенту США Джеймсу Гарфилду, который пробыл на своей должности всего четыре месяца и был убит неуравновешенным поклонником Шарлем Гито. «Смерть от молнии» рассказывает историю краткого президентства Гарфилда и его трагической гибели. В основу сюжета лег нон-фикшн «Судьба республики» Кэндис Миллард, режиссером выступил Мэтт Росс («Капитан Фантастик»), шоураннером стал Майк Маковски («Безупречный»). В главных ролях — Майкл Шеннон, Мэттью Макфэдиен (еще одна звезда «Наследников»), Брэдли Уитфорд и Ник Офферман.

Премьера — 6 ноября на Netflix.

«Во всем виновата она» / All Her Fault

Бесследная пропажа ребенка — один из главных страхов родителя. Именно это происходит с Мариссой, которая приехала забирать маленького сына Майло из гостей, но обнаружила, что по указанному адресу о ее ребенке никто и не слыхивал. «Во всем виновата она» основан на одноименном бестселлере Андреа Мары. В главной роли — звезда «Наследников» Сара Снук, также в шоу снялись Дакота Фаннинг и Джейк Лэси.

Премьера — 6 ноября на Peacock.

«Из многих» / Pluribus

Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган выпускает любопытный сатирический сай-фай проект с Рэй Сихорн в роли писательницы, которая пытается спасти мир от всепоглощающего счастья, распространяющегося как вирус. В Америке из-за эпидемии радости формируется масштабное движение единства, идея которого отражена в латинском выражении E pluribus unum («Из многих — единое»).

Премьера — 7 ноября на Apple TV+.

«Обнальщик»

Папа-авантюрист узнал от сына про биткоин — и вот уже вся семья из маленького городка на Дальнем Востоке занимается обналичиванием валюты для криминальных элементов. Криминальная драма режиссера Бориса Акопова («На автомате», «Бык») и сценаристки Елены Ваниной («Последний министр») показывает реальную цену, которую приходится платить за легкие деньги. В главных ролях — Александр Яценко, Федор Кудряшов и София Лопунова.

Премьера — 13 ноября в Wink. Трейлер пока не подоспел.

«Злой умысел» / Malice

На отдыхе в Греции богатая семья Таннер попадает под очарование харизматичного репетитора Адама. Молодой человек становится постоянным гостем в их доме, а вскоре семейные узы начинают трещать из-за него по швам. В главных ролях — звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны, Джек Уайтхолл («Круиз по джунглям») и Карис ван Хаутен («Черная книга»).

Премьера — 14 ноября на Amazon Prime Video.

«Метод»

Родион Меглин возвращается в новом «Методе»! После событий второго сезона проходит пять лет, и теперь культовый майор-алкоголик в исполнении Константина Хабенского руководит настоящим «Отрядом самоубийц» — командой бывших преступников и маньяков, которые расследуют серийные убийства по всей стране. В этом сезоне Хабенскому аккомпанируют, в частности, звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев, а также Анна Савранская, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов и Снежана Самохина. Над сезоном работала команда первого сезона, в том числе режиссер Юрий Быков («Дурак») и шоураннер Максим Полинский («Мажор», «Лада Голд»).

Премьера третьего сезона — 20 ноября в «Кинопоиске».

«Смерть бабника» / The Death of Bunny Munro

Экранизация одноименного романа музыканта Ника Кейва повествует о странствиях сексоголика и продавца косметики Банни Манро, пережившего самоубийство жены. Вместе с девятилетним сыном он отправляется в путешествие по югу Англии, чтобы «продавать людям мечту». В это же время в регионе орудует опасный серийный убийца. В главной роли сыграл Мэтт Смит («Доктор Кто»), сценаристом выступил Пит Джексон, а режиссером — Изабелла Эклеф («Индустрия», «Дом с прислугой»).

Премьера — 20 ноября на Sky TV.

«Очень странные дела» / Stranger Things

Один из самых популярных и стильных сериалов последнего десятилетия возвращается с пятым сезоном, который станет последним. Действие добралось до весны 1987 года — после катастрофы, развернувшейся в предыдущих сериях, прошел год. Городок Хокинс продолжает подвергаться нападениям монстров из Изнанки, регион оцепили военные, которые охотятся на Одиннадцатую. Чтобы остановить безумие, главным героям необходимо расправиться со зловещим Векной. Зрителям придется приготовиться и к ожиданию — выход сезона разделили на три этапа, которые может отделять друг от друга целый месяц.

Премьера первой части пятого сезона — 26 ноября, вторая увидит свет 25 декабря, а последний эпизод финала выйдет в канун Нового года на Netflix.

«Черное облако»

Продолжение одного из самых сумасшедших мистических триллеров российского производства обещает ответить на вопросы, накопившиеся к финалу первого сезона. После него, по сюжету, прошло полгода. Главная героиня почти не помнит о своих сверхъестественных способностях, но пытается разобраться с тем, что она натворила ранее, и должна спасти собственную дочь. К актерскому составу из Марьяны Спивак, Марии Мацель, Филиппа Янковского, Алексея Розина и Александры Урсуляк присоединились Анна Снаткина, Кузьма Котрелев и Кирилл Кяро. Режиссером вновь выступил Карен Оганесян.

Премьера — 28 ноября в Okko.