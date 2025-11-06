Как якутская система кинопоказа поможет индийскому кинематографу

У компаний Extra Cinema из Якутии и индийской Janta Cinemа большие совместные планы, связанные с созданием в малых населенных пунктах Индии сети кинотеатров по российской технологии. Речь идет о производимом в Республике Саха кинопроекторе - он недорогой и весьма практичный. Его техническое устройство и кодировка контента надежно защищают цифровую систему от видеопиратства и позволяют подключить сервисы по продаже билетов.

Всего по соглашению между компанией Extra Cinema и Janta Cinema планируется создать до десяти тысяч кинозалов на территории Индии. Ориентир - на малые города, где отсутствует доступ к коллективному кинопоказу. Тестовые запуски кинотеатров уже произведены в этом году. Подробнее о совместном проекте рассказал основатель компании Janta Cinemа Юсуф Шаих.

На какой стадии находится ваше сотрудничество с Extra Cinema в настоящее время?

Юсуф Шаих: Мы подписали меморандум о взаимопонимании. Очень рады этому и с нетерпением ждем начала партнерства, чтобы наша кооперация охватила весь рынок Индии.

Насколько велик объем индийского кинорынка?

Юсуф Шаих: На данный момент он оценивается примерно в два миллиарда долларов, чуть меньше. А его потенциальная емкость - около 20 миллиардов долларов, с перспективой роста до 100 миллиардов. Но мы не можем охватить весь рынок, потому что у нас в стране попросту не хватает кинотеатров. В Индии их всего девять тысяч на 1,4 миллиарда жителей. Как в таких условиях достичь желаемых объемов?

При этом, согласно прошлогоднему отчету Ernst & Young, только из-за пиратства в Индии ежегодно теряется около трех миллиардов долларов, в то время как кассовые сборы в прокате составляют менее двух миллиардов.

В нашей стране кино снимается на 18 языках. Ежегодно мы выпускаем около 2400 лент. Из-за нехватки кинотеатров почти половина из них остается незамеченной, потому что региональные фильмы не попадают в мультиплексы.

Внедрение якутского оборудования позволит изменить ситуацию?

Юсуф Шаих: Голливуд все время продвигал дорогостоящее оборудование DCI и настаивал на показе фильмов только на нем, не понимая, что половина мира, а то и 70 процентов населения Земли, - обычные люди, которые не могут позволить себе походы в мультиплексы. А DCI - это решение, доступное как раз только для мультиплексов.

В контексте сотрудничества с Extra Cinema мы хотим предложить нашим зрителям другой формат. Почему нет? Почему мы должны ждать одобрения формата DCI от Американской киноассоциации, чтобы показывать фильмы? То есть мы создаем собственную платформу, формат для своих людей. Именно поэтому Janta Cinema называют "Кино для народа".

Снизятся ли цены на билеты в кинотеатрах с российскими проекторами? Каков ваш прогноз?

Юсуф Шаих: Цена билета в кино в Индии варьируется сегодня от 300 до 800 рупий. Для понимания: 300 рупий - это примерно 350 рублей, или четыре доллара. Наша цель - установить стоимость ниже 100 рупий. У меня есть концепция, которую я не хочу называть "билет за доллар", но по сути это и будет билет за один доллар.

Можно ли смотреть российское кино в Индии?

Юсуф Шаих: Да, я очень рад этому. С нетерпением жду возможности показать как можно больше российских фильмов в нашей стране. Когда я посетил Якутск в мае, мне удалось посмотреть несколько местных лент, они были очень качественными.

Там действительно уникальные истории, а технологии и методы производства фильмов при крайне скромных бюджетах впечатляют. Я видел, как молодые режиссеры с энтузиазмом снимали кино и рассказывали истории, имея очень ограниченные ресурсы. Именно поэтому есть отличная возможность привезти эти фильмы в Индию - мы будем дублировать их и показывать у нас.

Что это даст нашим странам в конечном итоге?

Юсуф Шаих: Распространение фильмов дает людям свободу смотреть то, что им нравится, и в то же время взаимодействовать с другими культурами. Каждая страна имеет свою сущность, манеру повествования, послания, стиль одежды и так далее. Это взаимодействие очень полезно, потому что все хотят узнавать новые истории из других культур. Именно это мы и планируем реализовать между Индией и Россией.

Кстати

С господдержкой продукция "Экстра Синема" должна в ближайшем будущем обеспечить 20 тысяч домов культуры в малых городах и селах России. В Якутии с 2022 года открыли более 70 современных кинозалов. За три года их посетили свыше 100 тысяч зрителей, что для крохотных деревень очень неплохой результат. Объясняется это невысокими ценами на билеты, а также тем, что в небольших населенных пунктах практически нет других развлечений.

Между тем

За девять месяцев текущего года кассовые сборы якутского кино преодолели отметку в 200 миллионов рублей, тогда как за весь 2024 год было 157 миллионов.

Так, 13 миллионов рублей собрала в прокате военная драма "Алдан" о героях СВО. Идею создания такого фильма поддержал президент России Владимир Путин. Недавно лента получила спецприз имени Евгения Родионова на XXI Международном фестивале военного кино.

Хорошие результаты показали фильмы "Диодорова. Против течения", "Кончится лето", "Спид Стар", "Мин аатым Таптал", "Мой парень - Айдол!", "Карина", "Кукушка", "Белый пароход".

Феномен якутского кино - результат господдержки, начатой руководством республики много лет назад. С 2020 года ежегодно проводится конкурсный отбор среди кинематографистов республики на предоставление из государственного бюджета региона субсидии на развитие и модернизацию национального кинопроизводства. За это время 38 проектов получили более 115,2 миллиона рублей. По словам главы региона Айсена Николаева, такая политика будет продолжена.