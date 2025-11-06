«Папины дочки. Мама вернулась» стали лидером российского проката

Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» возглавил российский бокс-офис по итогам уикенда 30 октября – 2 ноября 2025 года. На своей первой неделе проката полнометражный сиквел сериала «Папины дочки» собрал 356,1 миллион рублей. Лидер прошлой недели – фильм-сказка «Горыныч» - опустился на вторую строчку, добавив в свою копилку на второй неделе проката 307,3 миллиона, что позволило ему заработать в целом более 1 миллиарда рублей. Третье место заняла «Алиса в Стране Чудес» с кассой в 250,9 миллиона (что на четверть меньше, чем на дебютной неделе проката).

© Кадр из фильма

С четвертой строки дебютировал «Мажор в Дубае» (175,7 миллиона), а пятое занял анимационный фильм «Финник 2» (53,6 миллиона).

Лидером американского проката стала романтическая драма «Сожалею о тебе», заработавшая 8,1 миллиона долларов. А в мировом лидерство сохранило аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (8,4 миллиона в 63 странах).