Каким будет третий сезон сериала «Плакса»

В декабре 2024 года состоялась премьера второго сезона сериала «Плакса». Практически сразу после этого создатели шоу заговорили о его продолжении. «Плакса» — это история школьницы, которая переезжает из столицы в провинцию и сталкивается с буллингом. Пережить травлю одноклассников героине помогает музыка и дружба. Генеральный продюсер сериала — лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, а главную роль в сериале играет его дочь Ника. «Лента.ру» напоминает, о чем были первые два сезона «Плаксы», раскрывает дату выхода третьего сезона сериала и объясняет, вернется ли в продолжении герой Вани Дмитриенко.

Главное о сериале

Страна: Россия

Россия Жанр: музыкальная драма, мелодрама

музыкальная драма, мелодрама Возрастное ограничение: 18+

18+ Режиссер: Андрей Силкин

Андрей Силкин Сколько серий: 16 (2 сезона)

16 (2 сезона) Длительность одной серии: 50 минут

50 минут Когда вышел первый сезон: 2023 год

2023 год Дата выхода 3-го сезона: 2025 год

2025 год Где смотреть: стриминговый сервис Wink

стриминговый сервис Wink Рейтинг «Кинопоиска» и MyShows: 7.7 и 3.9

7.7 и 3.9 В главных ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин

Дата выхода

У третьего сезона «Плаксы» нет официального анонса. При этом создатели сериала несколько раз говорили о том, что у сериала все же будет продолжение.

Точная дата выхода третьего сезона «Плаксы» неизвестна. Предполагаемая дата — 2025 год. Несмотря на отсутствие новостей от создателей, некоторые СМИ говорят о возможной премьере в конце 2025 года.

Продолжение «Плаксы» можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Wink. Скорее всего, продолжительность сезона останется неизменной — восемь серий по пятьдесят минут.

Сюжет

Пока нет никаких подробностей о сюжете третьего сезона «Плаксы».

Шоу продолжит историю пятнадцатилетней школьницы Маши Тереховой (Ника Жукова). Раньше девочка жила в шикарном особняке на Рублевке вместе с родителями и младшим братом. Когда отец Маши потерял работу из-за западных санкций, Тереховы вынужденно перебрались в небольшой городок Новоморск на юге страны. Москвичка Маша сразу же привлекла внимание своих новых одноклассников и стала жертвой буллинга.

Чтобы противостоять травле одноклассников и найти единомышленников, Маша решает собрать собственную музыкальную группу. Она превращает обидное прозвище «Плакса» в название команды и собирает вокруг себя талантливых школьников, которых считают изгоями.

Что происходило в первом и втором сезонах «Плаксы»

На протяжении первого сезона Маша и ее семья пытались адаптироваться к жизни в провинции, а «Плакса» постепенно становилась настоящим музыкальным коллективом. Новенькая противостояла главной школьной задире по имени Кристина (Диана Енакаева) и ее бывшему паню Дане (Алексей Онежен), который пытался на спор влюбить в себя девушку.

Ко второму сезону Тереховой удалось решить большую часть личных проблем и подружиться с Крис. На этот раз ее главным конкурентом стал обаятельный Лев (Анар Халилов), который заманил Машу в TikTok-дом, а позже организовал на нее покушение. В финале сезона сообщница Льва Юля (Алина Воскресенская) выстрелила в Машу, но ее парень Никита (Ваня Дмитриенко) успел закрыть возлюбленную своим телом.

Создатели и производство

Второй сезон сериала «Плакса» показывали с 9 по 12 декабря 2024 года. О продолжении шоу заговорили практически сразу после этого. В видеоблоге группы «Три дня дождя» (во втором сезоне они сыграли самих себя) появился режиссер Андрей Силкин.

«Увидимся в третьем сезоне», — обратился он к музыкантам.

К работе над продолжением «Плаксы» должен вернуться режиссер Андрей Силкин. Среди громких проектов Силкина — третий сезон «Маргоши», второй сезон «Тети Марты», обновленная «Молодежка» и двенадцатая часть «Елок».

Через некоторое время после слов Силкина в сети появилась фотография недописанного синопсиса к новому сезону. Судя по логотипу, за производство «Плаксы» вновь отвечает «Руки Вверх Production» (фильм «Руки Вверх!», сериал «Камера Мотор»). О том, что у сериала будет продолжение, говорил и генеральный директор продакшена, певец Сергей Жуков.

«Вроде как подтвердили третий сезон. Конечно, нам нужно рассказать эту историю дальше», – Сергей Жуков, генеральный продюсер сериала «Плакса».

Несмотря на заявление Жукова, на сайте «Руки Вверх Production» нет информации о том, что третий сезон находится в производстве.

Летом 2025 года поклонники шоу заговорили о том, что съемки «Плаксы» могли отложить из-за занятости ведущих актеров. В июне 2025-го Ника Жукова (играет Машу) снималась в фильме «Артефакты», а августе приступила к съемкам в картине «Лукоморье».

Одновременно с этим музыкальной карьере Вани Дмитриенко (играет Никиту) произошел мощный всплеск — сервис «Звук» даже назвал певца самым популярным музыкантом лета-2025. Осенью 2025-го Дмитриенко отправился в масштабный концертный тур по стране.

К началу ноября 2025 года нет никаких новостей о начале съемок третьего сезона «Плаксы»

Актеры и роли

В продолжении сериала могут вернуться все ключевые герои из предыдущих частей «Плаксы». Главные роли в первых двух сезонах исполнили дочь Сергея Жукова Ника («Артек. Большое путешествие») и музыкант Ваня Дмитриенко («Ваня, спасай»).

В финале второго сезона гитарист Никита (Ваня Дмитриенко) получил серьезное пулевое ранение. Судя по синопсису третьей «Плаксы», за судьбу героя можно не переживать — парень придет в себя после выстрела и будет восстанавливаться в больнице.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне сериала «Плакса»

Ника Жукова («Чижик-Пыжик возвращается») — Маша, старшеклассница, гитаристка и основательница группы «Плакса»;

Ваня Дмитриенко («Олег») — Никита, гитарист группы «Плакса», парень Маши;

Диана Енакаева («Преступление и наказание») — Кристина / Крис, солистка группы «Плакса», прошла путь от соперницы до близкой подруги Маши;

Даниил Муравьев-Изотов («Артек. Большое путешествие») — Тим, барабанщик «Плаксы»;

Афина Лукиди (Клуб «Вопросики»») — Лера, подруга Крис, клавишница «Плаксы»;

Агата Муцениеце («Закрытая школа») — Елена, мать Маши;

Роман Маякин («Триггер») — Андрей, муж Елены и отец Маши;

Ирина Розанова («Интердевочка») — Таисия Степановна, бабушка Маши;

Алексей Демидов («Папины дочки. Мама вернулась») — Владимир / Володя, отец Крис, оперативник;

Татьяна Орлова («Папины дочки») — Людмила Васильевна Шишкова, директриса школы;

Тимофей Кочнев («Папины дочки. Новые») — Матвей, основатель группы «Мэт Вэй», внук директрисы Шишковой.

В продолжении «Плаксы» зрители могут вновь увидеть известных певцов, музыкантов и других звезд из мира шоу-бизнеса. Во втором сезоне, например, снялись телеведущий Дмитрий Шепелев, рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и участники рок-группы «Три дня дождя».