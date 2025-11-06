Мэтт Смит отправляется в путешествие с сыном в трейлере «Смерти Банни Манро»

Трейлер сериала «Смерть Банни Манро» (The Death Of Bunny Munro) обнародовал 4 ноября 2025 года британский телеканал Sky. «ИнтерМедиа» напоминает, что это 6-серийная экранизация одноименного романа Ника Кейва, где главные роли сыграли Мэтт Смит, Рафаэль Мате, Сара Грин, а также снялись Йоханн Майерс, Роберт Гленистер, Элис Фитхэм, Дэвид Трелфолл, Линдси Дункан и Элизабет Беррингтон.

© Кадр из фильма

В центре сюжета обаятельный ловелас и продавец косметики Банни Манро (Смит), который после самоубийства своей жены Либби (Грин) отправляется вместе с сыном Банни-младшим (Мате) в путешествие по Брайтону и окрестностям, стараясь справиться со своим горем, воспитывать ребёнка и избежать общения с социальными работниками, считающими, что такой кочевой образ жизни не слишком подходит мальчику.

Сняла сериала режиссер Изабелла Эклёф («Дом с прислугой», «Индустрия»), Смит и Кейв выступили сопродюсерами проекта, плюс к этому Ник и его давний друг, соавтор и коллега по группе Bad Seeds Уоррен Эллис написали оригинальную музыку. Двухминутный трейлер содержит фрагменты песен Кейва «Bright Horses» и Джарвиса Кокера «Black Magic».

Премьера сериала «Смерть Банни Манро» состоится 20 ноября на Sky Atlantic и NOW TV.