Пять российских фильмов, о которых все забыли — а зря

В российском кинематографе много ярких и смелых картин — без громких бюджетов, но с идеями, которые пережили время. Некоторые из них получили призы на фестивалях, но быстро исчезли из поля внимания. «‎Рамблер» собрал пять фильмов, о которых сегодня вспоминают редко, хотя именно они задали тон новому поколению российского кино.

© Кадр из фильма «Прогулка»

«Прогулка» (2003)

Режиссер Алексей Учитель снял историю, которая рассказывает о взрослении и свободе. Девушка Ольга случайно знакомится с двумя молодыми мужчинами — Петром и Алексеем. Вместе они проводят день, который становится для всех троих очень важным. В разговорах, случайных столкновениях и коротких взглядах рождается чувство, которое может закончиться, не успев начаться.

Фильм снят почти в реальном времени, без декораций и постановочности. Камера движется вместе с героями, а зритель будто становится четвертым участником прогулки.

Главные роли исполнили Ирина Пегова, Евгений Цыганов и Павел Баршак — все тогда еще неизвестные, но невероятно естественные. Сегодня «Прогулка» воспринимается как документ эпохи — редкий пример искреннего кино без фальши и морализаторства.

Семь культовых эротических российских фильмов

«В движении» (2002)

© Кадр из фильма «В движении»

Режиссер Филипп Янковский снял этот фильм на стыке эпох — когда старое телевидение уходило, а новое только рождалось. Так появилась история, которая точно уловила ритм нового времени.

Главный герой — журналист Саша (Евгений Цыганов), живущий на грани. Он пишет разоблачительные материалы, ищет сенсации и не замечает, как переступает моральные границы. Успех кажется ему смыслом жизни — пока один сюжет не заставляет столкнуться с последствиями собственных решений.

Это больше, чем триллер — это портрет поколения, которое взрослеет в эпоху цинизма и амбиций. В фильме чувствуются отголоски западных картин вроде «На гребне волны» или «Внутренней империи», но история абсолютно российская — с нашей тревогой, юмором и самоиронией.

«Космос как предчувствие» (2005)

© Кадр из фильма «Космос как предчувствие»

Алексей Учитель снял медленное, почти созерцательное кино о человеке, который живет между небом и землей. Главный герой — военный летчик Герман (Евгений Миронов), служащий на отдаленном аэродроме в середине 60-х. Он мечтает о полетах в космос, но вместо этого наблюдает за чужими взлетами, влюбляется и наблюдает, как меняется время вокруг.

Сюжет прост, но под ним — размышление о свободе, одиночестве и невозможности остановить перемены. Фильм наполнен длинными планами, мягким светом и почти физическим ощущением воздуха.

Картина получила приз «Серебряный Георгий» на Московском кинофестивале, но так и не стала массовым хитом. Сегодня она считается одним из самых красивых и честных высказываний о хрупкости человеческих мечтаний.

«Страна глухих» (1998)

© Кадр из фильма «Страна глухих»

Режиссер Валерий Тодоровский вместе с Ренатой Литвиновой создали редкое для российского кино сочетание криминальной драмы и поэтической сказки. Фильм сильно опередил свое время: задолго до современных феминистских и социальных киноработ он показал сильных женщин, способных выжить в хаосе без опоры на кого-то.

Главная героиня Рита (Дина Корзун) случайно оказывается в подпольном мире глухонемых — где существуют собственные правила, язык и представление о справедливости. Ее проводником становится Яя (Чулпан Хаматова), мечтающая о далекой «стране глухих», где все живут честно и спокойно.

Так, фильм рассказывает о людях, которые ищут тишину не только вокруг, но и внутри себя. Свет, цвет и музыка здесь работают как отдельные персонажи: неоновые огни, замедленные движения, интонации героинь создают атмосферу, похожую на сон.

«Шультес» (2008)

© Кадр из фильма «Шультес»

Дебют Александра Зельдовича стал одним из самых сильных и недооцененных фильмов 2000-х. Критики сравнивали его с ранними работами Гаса Ван Сента и Ларса фон Триера, но в нем есть свой, особый русский нерв — усталость, одиночество и попытка начать заново.

Главный герой — молодой вор, который в прошлом был подающим большие надежды спортсменом. Свернуть на кривую дорожку ему пришлось из-за полученной травмы. Но однажды он решает вспомнить, кто он на самом деле.

«Шультес» — фильм о человеке, который существует на грани между реальностью и забвением. Это кино не для быстрой прокрутки — с долгими планами, почти документальной камерой и без привычных сюжетных развязок. Но именно в этом его сила.

Ранее мы писали про четыре фильма, которые подверглись жесткой цензуре в СССР.