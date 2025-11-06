В Москве представили первый художественный фильм, снятый в Авдеевке

В Москве состоялась премьера короткометражного художественного фильма "Друзья", сообщает ТАСС.

Отмечается, что лента, представленная в зале Национального центра "Россия", стала первым художественным фильмом, сцены которого сняты в Авдеевке (Донецкая Народная Республика).

Фильм посвящен потерянным детям войны и демонстрирует возрождающую миссию России. Сняли его выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Как пояснил продюсер фильма Артем Иванов, это - второй фильм цикла новелл "Русский Ренессанс", в рамках которого разрабатывается новый стиль отечественного кинематографа. Для него характерно смешение документальной фактуры, съемки в разрушенных локациях и профессиональные актеры.

Следующая новелла в рамках цикла будет называться "Звук.80" и будет строиться на создании трека из звуков Донецка.