Премьера фильма про Майкла Джексона состоится в апреле 2026 года

Компания Lionsgate представила первый тизер биографического фильма «Майкл». Картина выйдет в мировом прокате 24 апреля 2026 года.

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор фильмов «Великий уравнитель» и «Левша». Изначально биографическая картина должна была выйти в апреле 2025 года, но после её перенесли на 3 октября, а следом — на 2026 год.