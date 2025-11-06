Вышел российский постер фильма «Два мира, одно желание» с Ханде Эрчел

В России 27 ноября выйдет турецкая мелодрама "Два мира, одно желание" со звездой многосерийного хита "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел в главной роли.

Кинокомпания "Вольга" поделилась официальным локализованным постером фильма.

Сюжет такой: спустя 20 лет судьба вновь сводит Бильге и Джана, чьи жизни пошли разными дорогами: она построила карьеру успешного адвоката, он посвятил себя археологии. Теперь их связь, зародившуюся в детстве в новогоднюю ночь, ждет проверка на прочность.

В ролях также: Метин Акдюльгер, Хусейн Авни Даньял, Идиль Фырат и другие.

После театрального проката лента выйдет в России онлайн.