Вышел трейлер мюзикла «Завещание Анны Ли»

Трейлер мюзикла «Завещание Анны Ли» с Амандой Сайфред — выход 25 декабря
Компания Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Завещание Анны Ли». Премьера драматического мюзикла состоится 25 декабря.
Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.
Картина рассказывает о реальной истории Анны Ли, которая основала большое религиозное движение. Её последователи считали, что англичанка — женское воплощение Христа. Фильм посвящён её пути от простой работницы в Англии до основания собственной коммуны в США.
Главные роли в ленте сыграли Аманда Сайфред («Отверженные»), Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик») и Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступила Мона Фаствольд («Переполненная комната»).