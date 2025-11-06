Критики оценили фильм «Джей Келли» с Джорджем Клуни

14 ноября состоится премьера фильма «Джей Келли» — драматической комедии, главные роли в которой сыграли Джордж Клуни и Адам Сэндлер. Критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 80% свежести.

Обозреватели высоко отмечают игру главных артистов — пишут, что на ней держится весь фильм. Критики также хвалят режиссёра Ноа Баумбака, который делает из банальной истории нечто оригинальное. Ругают картину лишь за скучный сценарий, называя его слишком запутанным, чтобы вызвать интерес.

Что пишут критики о фильме «Джей Келли»:

Джордж Клуни демонстрирует исключительную актёрскую игру, а Адам Сэндлер вновь показывает зрителям своё мастерство в работе с драматическим материалом. Сценарий и режиссура Баумбаха многослойны и продуманны, а также полны голливудской магии.

Прежде всего, это фильм, который признаётся в любви к кино, а в особенности к людям, которые работают не покладая рук, чтобы воплотить искусство в реальность, но редко получают заслуженное признание.

«Джей Келли» и рассказывает знакомую, но все равно довольно увлекательную историю о кризисе среднего возраста знаменитости.

Запутанная мелодрама, где путешествие настолько странное, что сложно обращать внимание на происходящее.

В лучшем случае, когда киноиндустрия обращается к самой себе, результаты бывают радостными. «Джей Келли» же, напротив, вызывает лишь несколько улыбок и в основном скуку.

Сюжет «Джея Келли» рассказывает о взаимоотношениях известного актёра и его менеджера. Вместе они отправляются в путешествие по Европе, по пути вспоминая истории из жизни и размышляя о своей судьбе.