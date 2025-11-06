Вышел тизер мультсериала по «Очень странным делам»

Компания Netflix представила видео с первыми кадрами мультсериала по знаменитому шоу «Очень странные дела». Премьера анимационного проекта состоится на стриминговом сервисе в 2026 году.

Сериал получил название «Очень странные дела: Истории из 85-го». В видео создатели оригинального шоу братья Даффер рассказали, что всегда мечтали сделать проект в стиле мультфильмов, которые показывали в их детстве.

Над шоу работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и проекту «Фанбой и Чам Чам». Подробности сюжета пока неизвестны. На кадрах видно, что в мультсериале появятся персонажи из оригинальных «Очень странных дел».