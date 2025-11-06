Российский режиссер снимет фильм «Ничья земля» со звездой «Тихого места»

Издание Deadline сообщило, что компания AF Films начала разработку триллера No Man’s Land («Ничья земля»). Режиссёром картины выступит российский постановщик Василиса Кузьмина, известная по биографическому фильму «Никки».

Действие картины развернётся во времена гражданской войны в Венгрии. Главная героиня по имени Магда стала лидером сообщества женщин, но когда её сын возвращается с фронта, другие девушки начинают относиться к нему с ненавистью.

Главную роль в картине сыграет звезда «Прометея» и «Девушки с татуировкой дракона» Нуми Рапас. В фильме также примет участие актриса Миллисент Симмондс («Тихое место»).