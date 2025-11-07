Что известно о новом сезоне «Телохранителей»

В 2025 году на ТНТ вышел второй сезон российского сериала «Телохранители». Теперь фанаты ждут продолжения забавной истории о трех боксерах, которые стали личными охранниками известного адвоката. «Лента.ру» напоминает, каким был сюжет первых двух сезонов комедии, раскрывает дату выхода и каст «Телохранителей 3».

Главное о сериале

Страна: Россия

Россия Жанр: комедия

комедия Режиссеры: Константин Смирнов и Владимир Битоков

Константин Смирнов и Владимир Битоков Сценаристы: Алексей Иванов и Максим Шкаликов

Алексей Иванов и Максим Шкаликов Сколько серий: 32 (2 сезона)

32 (2 сезона) Длительность одной серии: 25 минут

25 минут Когда вышел первый сезон: 2023 год

2023 год Дата выхода 3-го сезона: 2026 год

2026 год Где смотреть: телеканал ТНТ, стриминговый сервис Premier

телеканал ТНТ, стриминговый сервис Premier Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 6.7

8.3 и 6.7 В главных ролях: Егор Овчинников, Олег Гаас, Александр Левин, Дмитрий Лысенков

Дата выхода

Второй сезон «Телохранителей» завершился в марте 2025 года. С тех пор не появилось никаких официальных новостей о продолжении комедийного проекта. При этом в своих соцсетях актеры шоу несколько раз говорили о том, что у «Телохранителей» будет еще один сезон. Точная дата выхода третьего сезона «Телохранителей» неизвестна. В Сети предполагают, что премьера состоится в 2026 году.

Скорее всего, третий сезон сериала сохранит привычный хронометраж — шестнадцать 25-минутных эпизодов. В 2023 и 2025 годах «Телохранителей» показывали на стриминге Premier и телеканале ТНТ (новые серии выходили в эфир с понедельника по четверг).

Сюжет

Сериал «Телохранители» — это история трех профессиональных боксеров из Челябинска. Юрок (Олег Гаас), Туча (Егор Овчинников) и Ящер (Александр Левин) должны были отправиться на Чемпионат мира. В поисках легкой наживы спортсмены решили поучаствовать в столичных боях без правил — эта информация дошла до главного тренера, который исключил троицу из сборной.

Вместо того чтобы возвращаться в родной Челябинск, боксеры нашли себе занятие поинтереснее (и поприбыльнее). По воле случая они стали телохранителями московского адвоката Михаила Акраповича (Дмитрий Лысенков). Методы работы Акраповича приходятся по душе далеко не всем, поэтому адвокату и правда требуется серьезная защита.

На протяжении двух сезонов Юрок, Ящер и Туча осваивались в непривычной для них Москве, защищали босса и параллельно пытались устроить свою личную жизнь.

Чем закончился второй сезон «Телохранителей»

Юрок начал встречаться с дочерью Акраповича Вероникой (Кристина Кучеренко), и после долгих раздумий Михаил одобрил этот союз. Ящер впервые стал отцом — его жена Оксана (Мария Лапшина) преждевременно родила во время поездки в Москву. Туча продолжил расплачиваться с долгами и наконец встретился с родителями. Михаил Акрапович наладил отношения с женой и отцом.

В конце финальной серии зрители увидели Геннадия Корнеева (Кирилл Полухин) по прозвищу Циклоп. Одноглазый бандит, который был одним из главных врагов Акраповича в первом сезоне «Телохранителей», явно планирует отомстить Михаилу и его помощникам.

Создатели

Сериал «Телохранители» — это совместный проект компаний Comedy Club Production («Интерны», «Универ. Новая общага», «Первокурсницы») и Norm Production («Няня Оксана», «Про это самое», «Девушки с Макаровым»).

Над первым сезоном работал режиссер Константин Смирнов — он снимал «Жуков» и «Девушек с Макаровым». В втором сезоне Смирнова сменил Владимир Битоков, среди громких работ которого — сериал «Хэдшот» и фильм «Мама, я дома» с Юрой Борисовым.

Перед выходом второго сезона Битоков признавался, что его главной задачей было не усложнять устоявшиеся характеры героев, а поддержать комедийный дух сериала. «Мне важно было не разрушить то, что уже создано и написано», — объяснял режиссер. Неизвестно, кто будет снимать третий сезон «Телохранителей» — Владимир Битоков пока не заявлял, что вновь ведет работу над сериалом.

Сценарий к первым двум сезонам «Телохранителей» создали Алексей Иванов и Максим Шкаликов. Оба сценариста писали для оригинального «Универа», «СашиТани» и сериала «Сеструха» с Ольгой Картунковой.

Производство

Второй сезон сериала «Телохранители» транслировали в феврале — марте 2025 года. Проект показал хорошие рейтинги на Premier: после выхода финального эпизода он занял второе место по популярности среди всех проектов стриминга.

По данным портала MyShows, второй сезон понравился зрителям даже больше, чем первый. Шоу хвалили за обаятельных героев и небанальные сюжеты.

Несмотря на большой зрительский интерес (у «Телохранителей» более миллиона оценок на «Кинопоиске»), создатели не делали никаких заявлений о продлении шоу. В конце марта 2025 года актер Александр Левин выложил в своих соцсетях большой пост, посвященный продолжению «Телохранителей».

«Сказать уверенно, что третий сезон сериала «Телохранители» будет, невозможно. На это есть много причин: написание материала авторами, занятость — участие актеров в других проектах… и другие технически сложные моменты», – Александр Левин, играет Ящера в сериале «Телохранители».

Левин подчеркнул, что у него нет информации о статусе производства «Телохранителей 3», но намекнул, что второй сезон не просто так закончился клиффхэнгером.

В сентябре 2025-го актер выложил фото с Егором Овчинниковым (играет Антона «Тучу» Черепанова) со съемок одного из предыдущих сезонов сериала. В комментариях актеры общались с поклонниками и отвечали на их вопросы. Левин несколько раз упомянул, что съемки новых «Телохранителей» еще не начались, но третий сезон у шоу все же будет. Овчинников, в свою очередь, написал, что новости о «Телохранителях 3» появятся уже скоро. К ноябрю 2025 года детальной информации о третьем сезоне «Телохранителей» нет, а съемки не начались.

Актеры и роли

Актерский состав третьего сезона «Телохранителей» пока не анонсирован. В продолжении шоу должны вернуться все основные действующие лица: трио боксеров-телохранителей и их босс-адвокат.

Какие актеры могут сыграть в «Телохранителях 3»:

Егор Овчинников («ИП Пирогова») — Антон Черепанов / Туча;

Олег Гаас («Кракен») — Юрий Блинов / Юрок;

Александр Левин («Триггер») — Павел Смирнов / Ящер;

Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») — Михаил Александрович Акрапович, адвокат, работодатель Тучи, Ящера и Юрка;

Сергей Маковецкий («Ликвидация») — Александр Ильич, отец Михаила;

Яна Кошкина («Домашний арест») — Саша, жена Михаила;

Кристина Кучеренко («На острие») — Вероника, дочь Михаила от первого брака, девушка Юрка;

Инга Оболдина («Гагарин. Первый в космосе») — Светлана Александровна, мать Тучи;

Мария Лапшина («Кукольный дом») — Оксана, жена Ящера;

Ольга Павловец («Склифософский») — Анастасия, бывшая жена Михаила, мать Вероники;

Анатолий Журавлев («Жуки») — Александр Иванович / Иваныч, тренер по боксу.

Помимо этого, в продолжении «Телохранителей» должен вернуться бандит Циклоп (Кирилл Полухин), которого показали в самом конце второго сезона. Информации о новых героях пока нет.