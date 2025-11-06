Лучшие новогодние комедии: топ-20 фильмов для праздничного настроения

«Лента.ру» публикует топ-20 лучших новогодних комедий, которые стоит включить в новогодний киномарафон. Рассказываем, что можно посмотреть, если знаете «Реальную любовь и «Один дома» наизусть, а праздничного настроения все равно хочется.

© кадр из фильма «Подарок на Рождество»

«Дед Мороз — отморозок»

Год выхода: 1982

Оригинальное название: Le père Noël est une ordure

Жанр: комедия

Режиссер: Жан-Мари Пуаре

Сколько идет: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.5

В ролях: Анемон, Жозиан Баласко, Мари-Анн Шазель, Кристиан Клавье

Черная комедия, ставшая новогодней классикой во Франции. Колоритные герои, едкий черный юмор и атмосфера легкого безумия.

Канун Рождества у дружного коллектива парижского «Телефона доверия» явно не задался. В офисе остались всего два сотрудника — Пьер (Тьерри Лермитт) и тайно влюбленная в него Тереза (Анемон). Пока начальница Мари-Анж Мюскан (Жозиан Баласко) тщетно пытается выбраться из лифта, в офис начинают приходить неожиданные гости: чудные соседи, отчаявшиеся клиенты и даже местная городская сумасшедшая. Отмечать Рождество в компании непрошенных гостей — затея сомнительная. Но у сотрудников телефона доверия просто нет выбора.

Кстати, в 1994 году вышел американский ремейк картины — менее удачный, но не менее забавный «Совершенно чокнутый».

«Новая рождественская сказка»

Год выхода: 1988

Оригинальное название: Scrooged

Жанр: комедия, фэнтези

Режиссер: Ричард Доннер

Сколько идет: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.9

В ролях: Билл Мюррей, Карен Аллен, Джон Форсайт, Джон Гловер

Новое прочтение «Рождественской истории» Чарльза Диккенса с Биллом Мюрреем в роли современного Скруджа. За саундтрек отвечает легендарный Дэнни Эльфман.

Фрэнк Кросс (Билл Мюррей) — телевизионный магнат из Нью-Йорка, циник и просто уставший человек, у которого нет ни времени, ни желания отмечать Рождество. Очень скоро его отношение к празднику изменится: в рождественскую ночь бизнесмен встретится с крайне необычными существами.

Вместо классических Духов Рождества здесь — адский таксист, раскованная фея и молчаливый призрак с черепом вместо лица.

«Скакун»

Год выхода: 1989

Оригинальное название: Prancer

Жанр: фэнтези, драма, для всей семьи

Режиссер: Джон Д. Хэнкок

Сколько идет: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 6.4

В ролях: Ребекка Харрелл, Сэм Эллиотт, Клорис Личмен, Рутаня Олда

Добрая и наивная история о вере в чудо, которая придется по душе и детям, и взрослым.

Главная героиня фильма — восьмилетняя дочь бедного фермера по имени Джессика (Ребекка Харрелл). Несмотря на трудную жизнь, девочка все еще искренне верит в волшебство. Когда Джессика находит в лесу раненого оленя, она сразу понимает — это не обычное животное, а олень из повозки Санты. Скакун явно упал с рождественского плаката и без маленькой Джессики ему не справиться.

Девочка решает спрятать оленя на ферме отца, вылечить его ногу и дождаться, когда за Скакуном придет настоящий Санта-Клаус.

«Рождественские каникулы»

Год выхода: 1989

Оригинальное название: National Lampoon's Christmas Vacation

Жанр: комедия, для всей семьи

Режиссер: Джеримайя С. Чечик

Сколько идет: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.5

В ролях: Чеви Чейз, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки

Праздничная часть комедийной франшизы «Каникулы». Не переживайте, если не смотрели предыдущие фильмы — насладиться «Рождественскими каникулами» получится и без предыстории.

На этот раз семья Гризволдов — инициативный Кларк (Чеви Чейз), его жена Эллен (Беверли Д'Анджело), дочь Одри (Джульетт Льюис) и сын Расти (Джонни Галэки) — собирается вместе на Рождество. Отец семейства собирается устроить старомодное домашнее застолье: тысячи гирлянд, шикарная елка и огромный стол.

Естественно, все идет не по плану. К семейному застолью присоединяются родители Кларка и Эллен, а позже — сюрприз — приезжает экстравагантный кузен Эдди (Рэнди Куэйд) со своей семьей. Рождественский ужин постепенно выходит из-под контроля, а неунывающий мистер Гризволд теряет самообладание.

«Санта-Клаус»

Год выхода: 1994

Оригинальное название: The Santa Clause

Жанр: комедия, фэнтези, для всей семьи

Режиссер: Джон Паскуин

Сколько идет: 1 час 33 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.6

В ролях: Тим Аллен, Джадж Райнхолд, Венди Крюсон, Эрик Ллойд

Забавная рождественская комедия о том, что Санта-Клаус — это настоящая работа. Картине идет довольно старомодный юмор, а сказочные герои выглядят именно так, как их себе представляешь.

Скотт Кэлвин (Тим Аллен) недавно развелся с женой и решил провести сочельник вместе со своим сыном Чарли (Эрик Ллойд). Рождественской ночью Скотт замечает на крыше странного старика в красной шубе и решает его прогнать. Напуганный незнакомец падает в снег и теряет сознание. Оказывается, это был настоящий Санта-Клаус, который теперь не может исполнять свои волшебные обязанности. Чтобы спасти Рождество, Скотту придется примерить красный кафтан и лично отправиться на Северный полюс.

В 2002 и 2006 годах у «Санта-Клауса» появилось продолжение. В сиквеле добродушный Санта пытался отыскать миссис Клаус, а в третьей части соперничал с коварным волшебником Джеком Фростом (Мартин Шорт).

«Подарок на Рождество»

Год выхода: 1996

Оригинальное название: Jingle All the Way

Жанр: комедия, для всей семьи

Режиссер: Брайан Левант

Сколько идет: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 5.7

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Синбад, Фил Хартмен, Рита Уилсон

Поиск идеального новогоднего подарка для ребенка — серьезное испытание, особенно когда время поджимает, а все нужные игрушки раскупили. Семейная комедия с Арнольдом Шварценеггером в роли отца-неудачника.

Говард Лэнгстон (Арнольд Шварценеггер) постоянно пропадает на работе и почти не уделяет времени жене и сыну Джейми (Джейк Ллойд). Когда Говард пропускает очередное семейное мероприятие, он решает все же искупить вину. Джейми мечтает об игрушке Турбомена, и отец обещает достать заветный подарок.

Но когда мужчина вспоминает о своем обещании, оказывается, что всех Турбоменов уже давно раскупили. Отец не намерен отступать — чтобы в конце концов порадовать сына, Говард вступает в настоящую предрождественскую гонку: как оказалось, за идеальным подарком охотится не только он.

«200 сигарет»

Год выхода: 1999

Оригинальное название: 200 Cigarettes

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Режиссер: Риса Брэймон Гарсиа

Сколько идет: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.0

В ролях: Кейт Хадсон, Пол Радд, Кортни Лав, Кейси Аффлек, Бен Аффлек

Романтическая комедия с отличным актерским составом. В главных ролях снялись Под Радд, Бен Аффлек, возлюбленная Курта Кобейна Кортни Лав и другие звезды.

Нью-Йорк, вот-вот наступит 1982 год. Юная Моника (Марта Плимптон) ждет гостей, которые никак не могут добраться до ее вечеринки. Кто-то блуждает по улицам города в поисках нужного адреса, кто-то выясняет отношения с возлюбленным, а кто-то и вовсе пытается познакомиться с очаровательным барменом.

Молодость, предновогодняя суета и шумная вечеринка — что еще нужно для идеального праздника?

«Семьянин»

Год выхода: 2000

Оригинальное название: The Family Man

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, драма

Режиссер: Бретт Рэтнер

Сколько идет: 2 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 6.8

В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл, Джереми Пивен

Фантастическая история о том, что на самом деле нужно для счастья. Николас Кейдж в роли успешного бизнесмена, который чудесным образом начал новую жизнь.

13 лет назад Джек Кэмпбелл (Николас Кейдж) расстался со своей возлюбленной Кейт (Теа Леони) и переехал в Лондон. Теперь он руководит крупной компанией, ездит на шикарном авто и проводит все свое время на работе. Когда ему доставляют письмо от той самой Кейт, Джек его даже не открывает — воспоминания о счастливой любви не должны мешать бизнесу.

Однако судьба в обличии темнокожего Санты дарит Джеку второй шанс. Наутро бизнесмен просыпается в небольшом американском городке: он женат на Кейт, у него есть двое детей и собака. Поначалу семейная жизнь кажется Джеку скучной и однообразной, однако постепенно мужчина понимает, что это именно то, о чем он всегда мечтал.

«Интуиция»

Год выхода: 2001

Оригинальное название: Serendipity

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Питер Челсом

Сколько идет: 1 час 27 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 6.8

В ролях: Джон Кьюсак, Кейт Бекинсейл, Джереми Пивен, Бриджет Мойнэхэн

Классический новогодний ромком о причудах судьбы. Атмосфера праздничного мегаполиса и история любви длиной в семь лет.

Нью-Йорк, 1994 год. Американец Джонатан (Джон Кьюсак) и англичанка Сара (Кейт Бекинсейл) случайно встречаются в магазине. Они оба давно в отношениях и не собираются отказываться от семейного счастья ради внезапной влюбленности. После прекрасного совместного вечера герои решают расстаться навсегда. Даже телефонами не обмениваются — если судьбе будет угодно, они еще встретятся.

Джонатан пишет свой номер телефона на пятидолларовой купюре, а Трейси — на обложке случайной книги. Семь лет спустя судьбы героев волшебным образом переплетаются вновь.

«Эльф»

Год выхода: 2003

Оригинальное название: Elf

Жанр: фэнтези, комедия, мелодрама, для всей семьи

Режиссер: Джон Фавро

Сколько идет: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 7.1

В ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Зои Дешанель

Бадди (Уилл Феррел) — один из многочисленных эльфов Санта-Клауса. Он в несколько раз выше своих коллег, зато добросовестно выполняет свои обязанности: знает эльфийский Кодекс наизусть, мастерит подарки и помогает нуждающимся.

Жизнь Бадди меняется, когда он узнает правду о своем происхождении. Оказывается, никакой он не эльф — просто ребенок-сирота, который забрался в мешок Санты, случайно попал на Северный полюс и остался там жить. Более того, у Бадди есть настоящий человеческий отец — прагматичный Уолтер Хоббс (Джеймс Каан) из Нью-Йорка.

Когда Бадди узнает, что его отец попал в список «плохишей», он отправляется в мегаполис, чтобы помочь родителю. Жизнь в Нью-Йорке мало похожа на сказку, а вредный отец совсем не рад сыну, но нелепого эльфа в желтых лосинах трудности не пугают.

«Рождество с неудачниками»

Год выхода: 2004

Оригинальное название: Christmas with the Kranks

Жанр: комедия, для всей семьи

Режиссер: Джо Рот

Сколько идет: 1 час 39 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 5.5

В ролях: Тим Аллен, Джейми Ли Кертис, Дэн Эйкройд, М. Эммет Уолш

Много лет подряд Нора и Лютер Крэнк (Тим Аллен и Джейми Ли Кертис) исправно отмечали Рождество. Но в этом году праздничного настроения у них нет: дочь Блэр (Джули Гонсало) уехала на учебу и не планирует возвращаться домой на праздники.

Вместо того чтобы наряжать елку и устраивать праздничный ужин, супруги хотят улететь на Карибские острова. Эта новость вызывает у соседей Крэнков настоящий ужас — Рождество в американском городке находится под угрозой. Несмотря на протесты горожан, Нора и Лютер продолжают стоять на своем и отказываются украшать дом.

Все меняется, когда Блэр сообщает родителям радостную новость — она все же успевает домой на Рождество. Тут в ужас впадают уже Крэнки: времени на подготовку праздника почти не осталось.

«Пережить Рождество»

Год выхода: 2004

Оригинальное название: Surviving Christmas

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Майк Митчелл

Сколько идет: 1 час 27 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb:

В ролях: Бен Аффлек, Джеймс Гандольфини, Кристина Эпплгейт, Кэтрин О’Хара

Трогательная история об одиноком богаче, который решил вернуться в детство. В роли уставшего от жизни бизнесмена — Бен Аффлек.

Накануне Рождества жизнь Дрю Лэтама (Бен Аффлек) идет под откос: любимая девушка уходит, а праздник провести больше не с кем. Посоветовавшись со своим психотерапевтом, Дрю принимает абсурдное решение: он приезжает в дом, в котором вырос, и знакомится с семьей Валко, которая теперь там живет.

Бизнесмен предлагает отцу семейства Тому (Джеймс Гандольфини) внушительную сумму денег. Взамен он просит разыграть для него спектакль — встретить Рождество с Дрю, притворившись его родными. Валко соглашаются, и Дрю начинает предаваться воспоминаниям. Правда, в новой «семье» есть свои проблемы, а подготовка к празднику идет не так гладко, как хотелось бы.

«Последний отпуск»

Год выхода: 2006

Оригинальное название: Last Holiday

Жанр: комедия, драма, мелодрама

Режиссер: Уэйн Ван

Сколько идет: 1 час 52 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 6.6

В ролях: Куин Латифа, ЭлЭл Кул Джей, Тимоти Хаттон, Джанкарло Эспозито

Жизнеутверждающая комедия с Куин Латифой и Жераром Депардье. Простая продавщица претворяется эксцентричной миллиардершей и ни в чем себе не отказывает.

Джорджия Берд (Куин Латифа) ведет ничем не примечательную жизнь: продает кухонную утварь и мечтает открыть собственный ресторан. Однажды она ударяется головой и теряет сознание. Поход ко врачу открывает ей страшную правду — из-за неоперабельной опухоли ее дни сочтены. Джорджия решает, что больше не может откладывать жизнь на потом, снимает со счетов все сбережения и отправляется в отпуск на элитный зимний курорт.

На отдыхе громкую и экспрессивную Джорджию сразу принимают за миллиардершу: она живет на всю катушку и буквально сорит деньгами. Находчивая продавщица быстро вживается в роль — последние недели жизни хочется провести максимально ярко.

«Четыре Рождества»

Год выхода: 2008

Оригинальное название: Four Christmases

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Сет Гордон

Сколько идет: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb:

В ролях: Винс Вон, Риз Уизерспун, Роберт Дювалл, Сисси Спейсек

Кейт и Брэд (Риз Уизерспун и Винс Вон) вместе уже три года. Они искренне любят друг друга, но не собираются портить счастливую жизнь браком — у обоих перед глазами неудачный опыт разведенных родителей. Пара планирует отметить Рождество на Фиджи, но из-за плохой погоды поездку приходится отменить.

Теперь у Кейт и Брэда просто нет выбора: им придется встречать праздник в кругу семьи. Причем сделать это нужно будет сразу четыре раза — у каждого родителя уже давно своя жизнь.

Четверное Рождество станет для влюбленных настоящей проверкой на прочность: во время застолий родственники охотно делятся детскими воспоминаниями и семейными тайнами, а младшие братья и племянники не перестают шалить.

«Убойное Рождество Гарольда и Кумара»

Год выхода: 2011

Оригинальное название: A Very Harold & Kumar 3D Christmas

Жанр: комедия

Режиссер: Тодд Штраус-Шульсон

Сколько идет: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.2

В ролях: Джон Чо, Кэл Пенн, Томас Леннон, Амир Блюменфилд

Триквел культовой комедии о двух парнях-раздолбаях. Уморительно нелепые ситуации, абсурдный и местами резкий юмор, обаятельные главные герои — в этот раз в атмосфере Рождества.

С тех пор как лучшие друзья Гарольд Ли (Джон Чо) и Кумар Патель (Кэл Пэнн) выбрались из тюрьмы Гуантанамо, прошло шесть лет. Они повзрослели, но не растеряли свой пыл и любовь к приключениям.

Когда Кумар по ошибке получает посылку, адресованную Гарольду, он решает лично доставить ее другу. Однако все, как всегда, идет не по плану — в итоге призовая ель тестя Гарольда сожжена дотла. Теперь двум неунывающим друзьям предстоит сделать практически невозможное — отыскать новое дерево прямо перед Рождеством.

«Любите Куперов»

Год выхода: 2015

Оригинальное название: Love the Coopers

Жанр: комедия, мелодрама, фэнтези

Режиссер: Джесси Нельсон

Сколько идет: 1 час 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 5.8

В ролях: Алан Аркин, Джон Гудман, Эд Хелмс, Дайан Китон

Большая семья пытается отметить Рождество. Четыре поколения за одним столом — настоящее испытание для нервной системы. Жизненное драмеди о семейных ценностях, потрясающий каст и юный Тимоти Шаламе.

Шарлотта Купер (Дайан Китон) хочет собрать всю семью, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Праздник, который должен был объединить Куперов, может превратиться в настоящую катастрофу — у каждого гостя слишком много тайн.

Брак Шарлотты трещит по швам, ее взрослый сын не справляется с проблемами на работе, дочь боится рассказать родственникам о личных неудачах, а отец, похоже, и вовсе влюбился в молодую девушку.

«Очень плохие мамочки 2»

Год выхода: 2017

Оригинальное название: A Bad Moms Christmas

Жанр: комедия

Режиссеры: Джон Лукас и Скотт Мур

Сколько идет: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 5.6

В ролях: Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Кристин Барански и другие

Продолжение остроумной комедии 2016 года — молодые мамы вновь собираются вместе, чтобы уйти в отрыв. Режиссерами и сценаристами выступили Джон Лукас и Скотт Мур — именно они отвечали за сценарий «Мальчишника в Вегасе». Фирменный юмор на месте, предпраздничная суматоха — тоже.

Подруги Эми (Мила Кунис), Кики (Кристен Белл) и Карла (Кэтрин Хан) готовятся отметить Рождество. Праздник мог получиться просто отличным, если бы не одно «но» — в гости внезапно приезжают их собственные матери.

Встреча с токсичными родителями тут же ставит праздник под угрозу. Опытные матери точно знают, как лучше всего отмечать Рождество, поэтому трех подруг ждут бесконечные нравоучения.

«Рождество на двоих»

Год выхода: 2019

Оригинальное название: Last Christmas

Жанр: мелодрама, комедия, фэнтези, драма

Режиссер: Пол Фиг

Сколько идет: 1 час 43 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.5

В ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон

Трогательная романтическая комедия с Эмилией Кларк в главной роли. Ближе к финалу очаровательная любовная история превращается в настоящую драму, но все равно оставляет приятное послевкусие.

Молодая девушка по имени Кейт (Эмилия Кларк) мечтает о музыкальной карьере, но работает «эльфом» в рождественском магазине в центре Лондона. Неудачные прослушивания, отношения с женатым мужчиной, проблемы с алкоголем — ее жизнь совсем не похожа на сказку.

Все меняется, когда Кейт знакомится с Томом (Генри Голдинг) — необычным парнем, который привык радоваться мелочам. Он волонтерит в приюте для бездомных, помогает окружающим и всегда ищет во всем позитив. Встреча с мужчиной меняет жизнь Кейт: она начинает заботиться о себе и окружающих, становится добрее и налаживает отношения с близкими.

«Пара на праздники»

Год выхода: 2020

Оригинальное название: Holidate

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Джон Уайтселл

Сколько идет: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 6.2

В ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси, Кристин Ченоуэт, Фрэнсис Фишер

Немного старомодная комедия от Netflix. Сюжет кажется предсказуемым, зато праздничная атмосфера передана по-хорошему нелепо и смешно. Парень и девушка заключают необычную сделку, чтобы не проводить праздники в одиночестве.

Слоан (Эмма Робертс) терпеть не может праздники. Она не хочет отношений, но ее родственники все еще надеются, что на следующее семейное торжество она придет в статусе «плюс один». Спасением для Слоан становится Джексон (Люк Брейси) — австралийский тренер по гольфу, который тоже не готов к серьезным отношениям.

Парень и девушка решают помочь друг другу — весь год они будут общаться как друзья, а на праздники притворятся возлюбленными. Схема прекрасно работает ровно до тех пор, пока в нее не вмешиваются искренние чувства.

«Миссия: Красный»

Год выхода: 2024

Оригинальное название: Red One

Жанр: комедия, приключенческий боевик, фэнтези, детектив

Режиссер: Джейк Кэздан

Сколько идет: 2 часа 3 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.6 и 6.5

В ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс, Люси Лью, Дж.К. Симмонс

Рождественский комедийный боевик с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Крисом Эвансом. Новый взгляд на знакомый сказочный мир — в нем Санта живет в технологичном мегаполисе, а за его безопасность отвечают настоящие супершпионы.

Случилось страшное — Санта-Клаус (Дж.К. Симмонс) похищен прямо накануне Рождества. В пропаже Красного (кодовое прозвище Санты) виновата великанша Грила (Кирнан Шипка), которая планирует стать новым символом Рождества.

Возвращать Санту и спасать праздник придется главе безопасности Северного полюса Каллуму (Дуэйн Джонсон) и его новому напарнику — хитрому наемнику Джеку О’Мэлли (Крис Эванс) по прозвищу Волк.

Новогодняя классика: что еще посмотреть