Появились первые пять минут финального сезона «Очень странных дел»

Netflix поделился первыми пятью минутами финального сезона «Очень странных дел». Ролик лежит в свободном доступе в том числе на YouTube.

В первые минуты нам показывают момент из прошлого, когда Уилл Байерс исчез будучи ребёнком. В ролике видно, как мальчик пытался выживать в Изнанке и даже давал отпор Демогоргону.

Продолжение знаменитого мистического проекта выйдет в трёх частях: первая стартует уже 26 ноября и будет состоять из четырёх эпизодов, вторую часть выпустят 25 декабря (в ней три эпизода), а последнюю серию увидим 31 декабря.