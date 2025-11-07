Вышел первый трейлер сиквела фэнтези «Дети леса»

Первый локализованный трейлер фильма «Дети леса 2» обнародовала 6 ноября 2025 год кинокомпания Capella Film. Это продолжение фильма «Дети леса» (2024) поставленное по одноименной серии-бестселлеру писательницы Кати Брандис о приключениях подростков-оборотней, обучающихся в секретной академии.

© Кадр из фильма

К своим ролям в семейном фэнтези вернутся Эмиль Шериф, Лилли Фальк, Йохан фон Эрлих, Софи Лелента, Оливия Синклер, Эмиль Блох, Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Ханна Херцшпрунг, Лукас Грегорович, новых персонажей сыграли Мориц Бляйбтрой, Давид Шюттер, Том Шиллинг и другие. Режиссером сиквела стал Свен Унтервальдт-мл. («Школа магических зверей», «Маленькие волшебницы»). Съемки картины проходили в четырех странах Европы – Бельгии, Италии, Германии и Австрии.

По сюжету получеловек-полупума Караг (Шериф) продолжает обучение, но тоскует по своей родной семье. Неожиданно Эндрю Миллинг (Мазуччи), главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку: дать ложные показания на Совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о реальных планах Миллинга относительно дальнейшей судьбы школы и тех опасностях, с которыми Карагу и его друзьям – веселой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону предстоит столкнуться.

<img class="" src=""/>

В российский прокат фильм «Дети леса 2» выйдет 29 января 2026 года – одновременно с мировой премьерой.