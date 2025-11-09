Жуткие фильмы, основанные на реальных убийствах

Истории, придуманные сценаристами, редко вызывают такой холодок по коже, как фильмы, основанные на реальных преступлениях. В них нет вымышленных злодеев — все персонажи жили и творили эти страшные вещи на самом деле. Именно поэтому такие картины так тревожат: зритель понимает, что ужасы, происходящие на экране, — часть нашей реальности. Редакция «Рамблера» собрала подборку фильмов, где режиссеры вдохновлялись настоящими криминальными делами.

© Кадр из фильма «Зодиак»

«Зодиак» (2007)

Режиссер: Дэвид Финчер

В ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Роберт Дауни-младший

Этот фильм нередко называют одним из самых точных и детальных экранных расследований. Финчер снял не просто триллер, а хронику настоящего преступления, который в конце 1960-х охватил Сан-Франциско. Неуловимый убийца, назвавший себя Зодиаком, высмеивал полицию, присылал в редакции газет письма и шифры, а журналисты и детективы сходили с ума, пытаясь его вычислить.

Все события в фильме — документально подтверждены, диалоги в письмах — реальны. Финчер использовал полицейские отчеты, газетные вырезки и книгу журналиста Роберта Грейсмита, который посвятил поискам убийцы почти всю жизнь.

«Убийства на реке Грин» (2004)

© Кадр из фильма «Убийства на реке Грин»

Режиссер: Билл Иглз

В ролях: Брюс Гринвуд, Кэри Элвес, Сэм Джагер

Фильм рассказывает об одном из самых страшных маньяков в истории США — о так называемом «Убийце с Грин-Ривер», Гэри Риджуэе, признанном виновным в 49 убийствах женщин.

Сюжет основан на реальных событиях и книге бывшего следователя Роберта Кеппела, который консультировался с заключенным серийным убийцей Тедом Банди, чтобы понять психологию маньяка.

Картина показывает не столько сами убийства, сколько тонкую, почти шахматную игру между следователем и преступником.

Гэри Риджуэй ведет себя тихо, неприметно, работает маляром, живет в пригороде. И именно это делает историю такой пугающей — чудовище живет среди обычных людей, и никто об этом не догадывается.

«Снежный город» (2011)

© Кадр из фильма «Снежный город»

Режиссер: Джастин Курзель

В ролях: Лукас Питтэуэй, Дэниел Хеншолл, Лоис Уайли

Этот фильм называют «самым страшным в истории Австралии».

Он основан на реальных событиях: в 1990-х годах группа жителей маленького городка Сноутаун совершила серию жестоких убийств, жертвами которых стали 12 человек. Главарь банды Джон Бантинг уверял, что очищает общество от «извращенцев и наркоманов», но в действительности убивал ради удовольствия и контроля.

Фильм показан глазами подростка Джейми — одного из тех, кого Бантинг постепенно втянул в свои преступления. Джастин Курзель снял картину почти в документальном стиле: без музыки, без лишних слов, с холодным, тусклым светом и жуткой бытовой тишиной.

Лучшие фильмы ужасов: основоположники жанра и современное кино

«Монстр» (2003)

© Кадр из фильма «Монстр»

Режиссер: Пэтти Дженкинс

В ролях: Шарлиз Терон, Кристина Риччи

Эта история настолько шокирующая, что в нее трудно поверить.

Фильм основан на жизни Эйлин Уорнос — женщины, ставшей одной из самых известных серийных убийц США. В конце 1980-х она убила семерых мужчин, утверждая, что действовала в целях самообороны. Ее судьба — отражение безысходности и одиночества.

Исполнившая главную роль Шарлиз Терон изменила себя до неузнаваемости: ради роли она набрала вес, носила накладные зубы. «Монстр» основан на судебных протоколах и интервью Эйлин Уорнос.

«Девушка по соседству» (2007)

© Кадр из фильма «Девушка по соседству»

Режиссер: Грегори Уилсон

В ролях: Блайт Оффарт, Дэниел Манш

Один из самых тяжелых фильмов о преступлении, снятых в США, — и при этом почти дословная экранизация реального дела.

Сюжет основан на трагической истории Сильвии Лайкенс — подростка, которую в 1965 году ее опекунша вместе с соседскими детьми подвергала пыткам в течение нескольких месяцев.

Картина снята без кровавых спецэффектов — мороз по коже бежит от самой только мысли о том, что все это происходило в реальности. Фильм запрещен для показа во многих странах, но кинокритики называют его одной из самых честных кинолент о природе зла.

«Красивый, плохой, злой» (2019)

© Кадр из фильма «Красивый, плохой, злой»

Режиссер: Джо Берлинджер

В ролях: Зак Эфрон, Лили Коллинз

Фильм рассказывает историю Теда Банди — серийного убийцы, который убил более 30 женщин и до последнего отрицал свою вину. Но в отличие от классических триллеров, здесь история подана с неожиданной стороны — глазами женщины, которая его любила и верила в его невиновность.

Зак Эфрон удивил всех: актер, известный по романтическим ролям, показал обаятельного, умного и пугающе нормального убийцу. Фильм основан на мемуарах Элизабет Кендалл, гражданской жены Банди, и судебных записях, которые до сих пор изучают криминалисты.

Ранее мы писали о любимых фильмах «Короля ужаса» Стивена Кинга.