Режиссер «Хищника: Планета смерти» рассказал, как создавали лицо главного героя

Дэн Трахтенберг, режиссёр «Хищника: Планета смерти», в интервью рассказал о том, что было трудно создать выразительное лицо и мимику главного героя, охотника Дека.

По словам постановщика, существуют великолепные лица Голлума, обезьян из «Планеты обезьян» и прочие, но это всё относится к лицу гуманоидов, у Хищника оно всё же другое.

Когда вы думаете обо всех великолепных работах компьютерной графики, которые мы любим, от Голлума до обезьян, вы понимаете, что это гуманоидные лица.

«Планета смерти» станет седьмым фильмом основной серии и расскажет новую историю во вселенной «Хищника». Фильм уже начали показывать в кинотеатрах всего мира, а до России он доберётся 14-го числа.