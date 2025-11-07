Как выбирают фильмы зрители онлайн-кинотеатров

Зрители онлайн-кинотеатров предпочитают готовые подборки
72 % зрителей онлайн-кинотеатров быстрее выбирают фильмы с помощью готовых подборок, тратя значительно меньше времени на выбор фильма или сериала - такие данные приводятся в исследовании онлайн-кинотеатра FLEX.
18 % опрошенных отметили, что подборки экономят им время лишь иногда, 6 % не заметили разницы, 4 % затруднились с ответом.
Наиболее востребованными у аудитории оказались подборки, привязанные к текущему настроению или жизненной ситуации ("чтобы отдохнуть после тяжелого дня", "для поднятия настроения", "для семейного просмотра в выходные") - 67 %.
На втором месте по популярности - подборки, основанные на календарных праздниках и актуальных кинопремьерах.
Отмечается, что такой тип подачи контента служит эффективным инструментом для знакомства аудитории с авторским и независимым кино. Включение таких фильмов в тематические коллекции увеличивает их просмотры в 3-4 раза.
"Мы наблюдаем, как меняется потребительское поведение. Если раньше зритель приходил в кинотеатр с конкретным фильмом в голове, то сегодня он приходит за эмоцией или состоянием, а контент - лишь инструмент. В этом смысле готовые подборки, подобранные по настроению, жанру или поводу, становятся новым языком навигации в эпоху контентного изобилия. Они сокращают когнитивную нагрузку и превращают процесс выбора из рутины в удовольствие", - рассказывает CEO онлайн-кинотеатра Станислав Лакин.