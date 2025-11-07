Как выбирают фильмы зрители онлайн-кинотеатров

72 % зрителей онлайн-кинотеатров быстрее выбирают фильмы с помощью готовых подборок, тратя значительно меньше времени на выбор фильма или сериала - такие данные приводятся в исследовании онлайн-кинотеатра FLEX.

18 % опрошенных отметили, что подборки экономят им время лишь иногда, 6 % не заметили разницы, 4 % затруднились с ответом.

Наиболее востребованными у аудитории оказались подборки, привязанные к текущему настроению или жизненной ситуации ("чтобы отдохнуть после тяжелого дня", "для поднятия настроения", "для семейного просмотра в выходные") - 67 %.

На втором месте по популярности - подборки, основанные на календарных праздниках и актуальных кинопремьерах.

Отмечается, что такой тип подачи контента служит эффективным инструментом для знакомства аудитории с авторским и независимым кино. Включение таких фильмов в тематические коллекции увеличивает их просмотры в 3-4 раза.