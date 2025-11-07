От аниме до драмы: лауреаты XIX «Большого фестиваля мультфильмов»

5 ноября в Москве завершился XIX международный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов" (БФМ). В его рамках состоялись показы, встречи с авторами, лекции и мастер-классы. Рассказываем о фестивале и его самых заметных лауреатах

Чем примечателен фестиваль?

Впервые БФМ прошел в 2007 году. Он возник как ответ на запрос одновременно и широкой аудитории, и индустрии на необходимость в создании открытой площадки для показа современной анимации. В разные годы программы фестиваля показывались в Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде и даже в ряде городов Европы, Северной Америки и Азии, но основное место проведения — Москва.

Ежегодно в программе БФМ принимают участие ведущие режиссеры, художники и продюсеры из разных стран — свой международный статус фестиваль получил в 2020 году. В этом году было представлено 300 мультфильмов из 35 стран.

"Аналоги такому формату сложно найти не только в России, но и в мире. Важно, что "Большой фестиваль мультфильмов" выполняет еще и просветительскую функцию, ежегодно позволяя своему зрителю знакомиться с анимационными лентами из разных стран — в этом году фокус сделан на венгерской анимации, которая обладает собственным почерком, историей и традициями", — отметил генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

В этом году при поддержке посольства Венгрии на БФМ показали документальный полнометражный хит "Синий пеликан" Ласло Чаки и две программы короткометражек, уже отмеченных ранее на международных фестивалях.

Новинкой для фестиваля стала секция "Деловая программа", созданная специально для работников индустрии и профессионалов. В ее рамках прошли четыре дискуссионные панели при участии Ассоциации анимационного кино — посвященные искусственному интеллекту, образованию, метавселенным и рекламе. С 6 по 9 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах состоится масштабная "Фабрика мультфильмов" для тех, кто хочет попробовать себя в анимации.

"В свою очередь, деловая программа поможет раскрыть актуальные для индустрии вопросы и темы, в то время как "Фабрика мультфильмов" позволит юным зрителям погрузиться в мир анимации с другой стороны — практической", — сказал Машковцев.

Кроме того, с 7 по 16 ноября пройдет онлайн-версия MULTFEST.ONLINE, которая даст возможность любителям анимации присоединиться к фестивалю из любой точки России. Этот формат также предоставит возможность принять участие во встречах с деятелями мультипликации и ознакомиться с программой конкурсов. Немаловажно, что в онлайн-версии у каждого зрителя будет возможность проголосовать за лучший фильм.

Победители в номинациях

В рамках фестиваля прошло несколько конкурсов, среди которых Международный конкурс полнометражных анимационных фильмов, Международный конкурс короткометражных фильмов, Российский национальный конкурс короткометражных анимационных фильмов. Также несколько мультфильмов были отмечены особыми призами.

Приз за лучший полнометражный фильм получила японская фэнтезийная романтическая картина "Чао" режиссера Ясухиро Аоки. Ранее он удостоился премии жюри на Международном фестивале анимационных фильмов во французском Анси. История мультфильма повествует об обществе будущего, где русалки живут бок о бок с людьми. Главный герой, обычный офисный работник, получает предложение о женитьбе на принцессе королевства русалок.

Специальный приз жюри получил французский мультфильм "Маленькая Амели и метафизика труб" режиссеров Майлис Валладе и Лиан-Чо Хан, а специального упоминания жюри удостоилась отечественная картина "Непокой", срежиссированная Леонидом Шмельковым.

Гран-при за лучший короткометражный анимационный фильм получила сказка "Ночные сапоги" французского режиссера Пьер-Люка Гранжона. В ней мальчик без ведома родителей уходит из дома в лес. Там он встречает маленькое одинокое существо, которое уводит его в чащу, чтобы познакомить с обитающими там ночными жителями.

Приз за лучший студенческий анимационный фильм в этом конкурсе получила семейная история "Городской дуэт" китайского режиссера Хунъюя Юэ, а за лучший анимационный фильм для детей награду получила юмористическая короткометражка германо-хорватского производства "Заноза в попе" режиссера Елены Вальф.

В российском конкурсе короткометражных фильмов главную награду завоевала кукольная анимация "Сказка искорки", срежиссированная Анастасией Лис. Картина является своеобразной интерпретацией страшной реальности в мире фантазий маленького ребенка.

Лучшим студенческим анимационным фильмом стала сказка Юлии Задарко "Веселый парень", а в номинации "Лучший студенческий фильм для детей" выиграл мультфильм Ивана Ханжина "В животе змеи".