Скончался режиссер сериала «Клан Сопрано» Ли Тамахори

Ушел из жизни Уоррен Ли Тамахори, новозеландский режиссер кино и ТВ, сценарист, актер.

Тамахори - лауреат и номинант по меньшей мере 15 наград, постановщик драмы "Когда-то были воинами", одного из наиболее известных новозеландских фильмов. Картина стала победителем Венецианского МКФ.

Ли Тамахори родился в 1950 году в Веллингтоне. По линии отца - маори. Карьеру в шоу-бизнесе начал как фотограф. В кино - с 1970-х, работал на ТВ как звукооператор, далее - помощник режиссера, снимал рекламу.

Среди проектов, над которыми трудился режиссер, - "Клан Сопрано", "Театр Рэя Брэдбери", "Скала Малхолланд", "На грани", "И пришел паук", "Умри, но не сейчас" - сегмент бондианы с Броснаном и Холли Берри, "Три икса 2".

О кончине постановщика сообщает 1news. Тамахори умер в окружении родных, у него была болезнь Паркинсона.