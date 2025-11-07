Состоялась мировая премьера фильма «Магическая битва: Казнь»

7 ноября состоялась премьера фильма по знаменитому аниме-сериалу «Магическая битва». Полнометражная картина с подзаголовком «Казнь» уже вышла в кинотеатрах Японии, а до западных стран лента доберётся в начале декабря.

«Магическая битва: Казнь» — это компиляция событий из арки «Инцидент в Сибуе», которая разворачивалась во втором сезоне, а также первых двух серий третьего сезона. Картина выступает своеобразным мостом для предстоящего продолжения, выход которого запланирован на январь 2026 года.

Сюжет «Магической битвы» продолжает историю старшеклассника Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении. Ранее проект попал в Книгу рекордов Гиннесса. Картину признали самым популярным аниме-сериалом в 2023 году — оно обошло по показателям даже «Атаку титанов» и «Ван-Пис».