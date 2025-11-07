Начались съемки фильма по The Legend of Zelda

Компании Nintendo и Sony Pictures начали съёмки фильма по культовой серии видеоигр The Legend of Zelda. Производство стартовало 4 ноября в Новой Зеландии — информация об этом появилась на сайте Production List… Съёмки продлятся пять месяцев и должны завершиться в апреле.

Производство «Легенды о Зельде» стартовало в Веллингтоне, где снимали трилогию «Властелин колец» и «Аватара» Джеймса Кэмерона. Главные роли в ленте играют молодые актёры Бо Брагасон («Пристань») и Бенджамин Эйнсуорт («Песочный человек»). События фильма развернутся в королевстве Хайрул, где молодой воин по имени Линк отправляется в опасное путешествие, сражаясь с чудовищными существами, исследуя коварные подземелья и решая запутанные головоломки, чтобы спасти принцессу Зельду.

Премьера фильма The Legend of Zelda состоится 7 мая 2027 года. Режиссёром выступает Уэс Болл, автор «Бегущего в лабиринте».