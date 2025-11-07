Новая экранизация культового романа: что известно о фильме «Франкенштейн»

На стриминговом сервисе Netflix вышла готическая драма «Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо. Фильм снят по знаменитому роману английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Что известно о новой кинокартине — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Виктор Франкенштейн — гениальный и амбициозный ученый. Он ставит перед собой задачу, которая кажется невыполнимой — оживить тело давно умершего человека. В ходе чудовищного эксперимента ученому все же это удается, однако он не может принять свое «творение» и отвергает его. Созданное существо, обретая сознание, сталкивается с враждебностью и страхом со стороны окружающих. Тогда безымянное чудовище начинает преследовать своего создателя, так как их судьбы оказываются неразрывно связаны.

В главных ролях:

Оскар АйзекВиктор Франкенштейн, ученый;Джейкоб Элорди — монстр, созданный Франкенштейном;Миа Гот — Элизабет Лавенца, возлюбленная Франкенштейна;Чарльз Дэнс — Леопольд Франкенштейн, отец Виктора;Дэвид Брэдли — Слепец;Ральф Айнесон — профессор Кремпе, наставник Франкенштейна в молодости;Ларс Миккельсен — капитан Андерсон;Кристоф Вальц — Хенрих Харландер, дядя Элизабет, торговец оружием.

Кто работал над фильмом:

Режиссером, продюсером и сценаристом картины стал Гильермо дель Торо, известный своими лентами в жанрах ужасов, мистики и фэнтези. Среди его работ — «Форма воды», «Пиноккио», «Лабиринт фавна», «Блэйд 2», «Тихоокеанский рубеж», «Хеллбой» и другие.Также продюсерами выступили Дж. Майлз Дэйл и Скотт Стубер.Оператором стал Дан Лаустсен («Сайлент Хилл», «Багровый пик», «Джон Уик 2», «Джон Уик 3»).Композитор — Александр Деспла ( «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1», «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Сумерки. Сага. Новолуние»).Художник-постановщик — Тамара Деверелл;Фильм снимался кинокомпаниями Double Dare You, Demilo Films и Bluegrass 7. Дистрибьютором выступил Netflix.

Съемки

Дель Торо еще в 2008 году озвучивал планы снять фильм про Франкенштейна, так как он с детства любит роман Мэри Шелли. Однако этот процесс затянулся из-за занятости в других проектах, забастовок в Голливуде и недостатка финансирования. Роль монстра он хотел отдать Бенедикту Камбербэтчу, однако съемки так и не начались. Позже чудовище должен был сыграть Эндрю Гарфилд, но и он не смог из-за участия в других съемках. В итоге роль досталась восходящей звезде Джейкобу Элорди, который уже успел сыграть в паре нашумевших проектов.

Съемки начались только в январе 2024 года. Они проходили в Шотландии, Англии и Канаде. Одним из главных мест стал знаменитый проспект Royal Mile в Эдинбурге, где готические здания создали атмосферу, присущую роману Мэри Шелли. Значительная часть материала была отснята в Глазго. Здесь в центре внимания оказался Кафедральный собор, а также живописные пейзажи Шотландского нагорья.

В Лондоне при съемках использовались масштабные декорации и визуальные эффекты. Также часть материала была отснята в поместье XVI века Бургли-хаус в графстве Линкольншир. В Канаде снимали в павильонах Cinespace Studios, на территории Университета Торонто, а также в пригородах Норт-Йорк и Маркхам. Для съемок арктических пейзажей команда отправилась в штат Альберта.

