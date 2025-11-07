Режиссер Василиса Кузьмина снимет антиутопический триллер с Нуми Рапас

Режиссер Василиса Кузьмина («Ника») дебютирует за рубежом с полным метром – она снимет антиутопический триллер «No Man’s Land». Как сообщает Deadline, главные роли в проекте исполнят Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона», «Агнес») и Миллисент Симмондс («Тихое место»). Сценарий написан Кузьминой в соавторстве с Дэйзи Андерсон. Съемки «No Man’s Land» начнутся в Испании в апреле 2026 года. Производством займется компания AF Films.

© Соцсети

Рапас сыграет Магду - загадочную и стойкую лидершу полностью женского сообщества, которое она создала после разрушительной гражданской войны. Фильм начинается с возвращения сына Магды с фронта в этот мир без мужчин, и его появление вызывает растущее беспокойство в группе. По мере того, как враждебность женщин нарастает разгорается невообразимое насилие, он начинает опасаться, что правда о том, что они построили, и о том, что они сделали для этого, может стоить ему жизни. Симмонд сыграет Элль - преданную последовательницу дела Магды.

Фильм вдохновлён реальными событиями в Венгрии 1910–1920-х годов, когда сплочённая группа женщин из небольшой деревни во главе с харизматичной фигурой, известной как тётя Сюзи, начала убивать своих жестоких мужей, пытаясь вернуть контроль над своей жизнью. Известная как «Ангелотворцы Надьрева», группа убила от 50 до нескольких сотен мужчин.