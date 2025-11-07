Две части культовой серии Квентина Тарантино объединят в одну картину

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер «Убить Билла: Вся чёртова история» — фильм, который объединил две части культовой серии Квентина Тарантино в одну картину. Премьера спецверсии состоится 5 декабря.

Сам постановщик называет переиздание лучшим способом посмотреть фильм. Изначально Тарантино создавал «Убить Билла» как одну большую картину, но в итоге её разделили на две части. Переиздание также получит новый анимационный сегмент, который будет длиться семь минут.

Дилогия «Убить Билла» вышла в 2003-2004 годах и рассказывала о наёмном убийце по кличке Чёрная Мамба, в которую стреляют прямо во время свадьбы. Девушка чудом выживает и после нахождения в коме отправляется на поиски неудачливого киллера по имени Билл. Главные роли в лентах сыграли знаменитые артисты Ума Турман, Люси Лью, Дэвид Кэрредин и Майкл Мэдсен.