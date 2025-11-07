Организаторы рассказали о программе кинофестиваля «Победили вместе»

Во время пресс-конференции, посвященной старту ХХ Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова, были объявлены новые подробности программы показов и церемонии открытии мероприятия, в том числе награждения бойцов специальной военной операции на Украине, ставших героями документальных фильмов.

© Вечерняя Москва

Заместитель главы администрации Сочи Елена Канюк открыла мероприятие, напомнив, что кинофестиваль пройдет с 10 по 17 ноября на многочисленных площадках города.

«Не зная истории, нельзя прийти к чему-либо хорошему, поэтому документальное кино так важно для будущего нашей великой России. Очень рада присутствовать сегодня здесь и уверена, что юбилейный фестиваль будет интересен сочинской молодежи и подросткам не меньше, чем кинематографистам, которые совсем скоро сюда приедут», — высказалась чиновница.

Председатель Общественного совета фестиваля Леонид Мостовой подчеркнул, что мероприятие фактически не прекращается на протяжении уже двух лет — после подведения итогов каждого киносмотра организаторы присылают документальные фильмы в школы и университеты, чтобы все могли их видеть в течение года.

«Это делает фестиваль народным, по-настоящему нужным. Я хочу пожелать и организаторам, и участникам, которые в ближайшие дни начнут прибывать в город, хорошего киносмотра и больших творческих успехов. И, конечно же, мы ждем вас и в следующем году», — отметил Мостовой.

29 октября стало известно, что внеконкурсные блоки кинофестиваля «Победили вместе» включают ретроспективу документальных фильмов за 20 лет, подборку к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, цикл «Культурный код» о российской культуре и «Ателье киноискусства» о создании лент и профессиях индустрии.