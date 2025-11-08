Что известно о втором сезоне сериала «Фоллаут»

Премьера первого сезона сериала «Фоллаут» (Fallout) состоялась 11 апреля 2024 года. И уже спустя неделю стало известно, что экранизацию культовой видеоигры о мире после ядерного взрыва официально продлили на второй сезон. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении, когда оно выйдет и кто будет работать над его созданием.

Главное о сериале

Страна: США.

Жанр: боевик, фантастика, криминал, драма.

Производство: Amazon.

Дата премьеры первого сезона: 11 апреля 2024 года.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Дата выхода 2-го сезона сериала «Фоллаут»

Новость о том, что сериал «Фоллаут» официально продлили на второй сезон, появилась 19 апреля — всего через восемь дней после премьеры. Съемки начались осенью 2024 года, а завершились в начале мая 2025-го. О финале съемочного процесса второго сезона Prime Video объявил эпичным видео: на нем исполнитель роли Купера Говарда Гуля Уолтон Гоггинс сдирает с себя кожу.

Позднее начали появляться комментарии о дате выхода второго сезона. Аарон Мотен, исполнитель роли Максимуса, на конференции Comic Con в начале мая обмолвился, что фанаты могут ожидать сезон уже в 2025 году. Спустя несколько дней о выходе второго Fallout в 2025 году заявили и в Prime Video.

Выход второго сезона сериала «Фоллаут» запланирован на 17 декабря 2025 года. Эпизоды будут выходить еженедельно вплоть до 4 февраля 2026 года.

График выхода серий 2-го сезона

Первая серия — 17 декабря 2025 года.

Вторая серия — 24 декабря 2025 года.

Третья серия — 31 декабря 2025 года.

Четвёртая серия — 7 января 2026 года.

Пятая серия — 14 января 2026 года.

Шестая серия — 21 января 2026 года.

Седьмая серия — 28 января 2026 года.

Восьмая серия — 4 февраля 2026 года.

Кстати, еще до выхода второго сезона сериала создатели продлили «Фоллаут» на третий.

Тизер и трейлер

Первый полноценный трейлер второго сезона «Фоллаута» вышел в августе 2025 года.

Сюжет сериала «Фоллаут»

На чем основан сериал

«Фоллаут» — экранизация одноименной серии компьютерных игр от компании Bethesda, действие которой происходит в альтернативной ретрофутуристической вселенной.

В серии шесть игр, каждая рассказывает о событиях, которые происходят в будущем в разное время. Например, в самой первой по хронологии (но не по дате выхода) части под названием Fallout 76 события разворачиваются в 2102 году. А в самой последней — Fallout 4 — в 2287 году.

По сюжету, мир был разрушен в ходе Великой войны 23 октября 2077 года. В течение двух часов США, Китай, а также другие страны использовали ядерное оружие, что привело практически к полному уничтожению человечества.

Выжить смогли лишь те, кто успел спрятаться в заранее подготовленных Убежищах — созданных компанией Vault-Tec подземных бункерах, которые были рассчитаны на десятилетия работы в автономном режиме. Со временем двери некоторых Убежищ стали открываться, выпуская людей (в том числе тех, кто пережил саму войну и все это время провел в криокамерах) на поверхность.

Там люди обнаружили, что большая часть мира превратилась в Пустошь — опасную радиоактивную пустыню, где живут мутанты.

Сюжет первого сезона

В начале первой серии зрителям показывают, что произошло непосредственно перед последней бомбардировкой Великой войны, которая и привела к ядерному апокалипсису. Но основное действие разворачивается в 2296 году в руинах Калифорнии.

События первого сезона сериала «Фоллаут» рассказывают историю уникальных персонажей, которых не было в играх.

Главных героев три:

Девушка Люси МакЛин, которая отправляется на поиски похищенного отца, как только выбирается на поверхность из Убежища 33.

Член Братства Стали по имени Максимус. Как и другие участники организации, он ищет на территории Пустоши довоенные технологии и носит силовую броню, чтобы защититься от опасностей, которые там подстерегают. Максимус считает, что Братство существует на благо общества и хочет наладить в мире порядок.

Гуль, раньше известный как Купер Говард. Он родился еще до Великой войны, был знаменитым актером и жил с женой и дочерью. В результате радиоактивного заражения он стал гулем — похожим на зомби существом, которое может жить тысячи лет. Чтобы сохранить свою личность, гули должны принимать специальный препарат — именно благодаря этому Купер Говард смог стать охотником за головами и не превратился в безумного монстра.

Все три героя искали ученого Уиглза, но мотивы у них разные:

Люси планирует обменять его на отца;

Максимус действует по приказу Братства;

Купер рассчитывает получить за него награду.

Сюжет второго сезона

События продолжения развернутся в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе: там Люси и Купер будут преследовать отца девушки — Хэнка МакЛина. По словам Эллы Пернелл, которая сыграла Люси, ее героиня сильно изменится. Однако о каких переменах идет речь, исполнительница роли не уточнила.

Кроме того, зрители смогут узнать больше о корпорации Vault-Tec и ее истинных планах. И наконец, увидеть легендарных монстров вселенной «Фоллаута» — когтей смерти, которых не было в первом сезоне. В новых сериях покажут и некоторые сюжетные линии, которые вырезали из первого сезона, потому что на них не хватило хронометража.

Поклонники франшизы предполагают, что в продолжении сериала расскажут больше о жизни Купера Говарда до ядерных взрывов, которые разрушили мир, а также о том, что стало с его родными после Великой войны. Ведь в первом сезоне были намеки на то, что его семья может быть еще жива спустя более чем 200 лет.

Также фанаты ждут, что создатели покажут, как развивалась карьера Максимуса в Братстве Стали и какие планы есть у Анклава — еще одной военной организации вселенной «Фоллаута», члены которой ставят эксперименты над обитателями Пустоши.

В трейлере, представленном в августе 2025-го, отец Люси, Хэнк, раскрылся как руководитель Vault-Tec, виновный в ядерной атаке на Шэди-Сэндс. Его прошлое неожиданно связано с Гулем, когда тот еще был актером Купером Говардом. Сюжет нового сезона тесно свяжет события игры Fallout: New Vegas с сериалом, при этом не станет полной ее адаптацией.

Создатели сериала

Главные продюсеры и авторы идеи — Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериалов «Мир Дикого Запада» и «В поле зрения». Кроме того, Нолан работал над сценариями «Престижа», «Интерстеллара» и других картин своего брата, режиссера Кристофера Нолана.

Джонатан Нолан — фанат франшизы «Фоллаут». Он рассказывал, что часами играл в Fallout 3 и был так впечатлен, что с трудом отрывался от прохождения для работы над сценарием фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

Еще одним продюсером шоу стал креативный директор Bethesda Тодд Говард. Именно он отвечал за разработку двух игр франшизы: Fallout 3 и Fallout 4. Он консультировал сценаристов сериала при создании первого сезона и вернется к работе над вторым.

Также над новыми сериями продолжат работать шоураннеры Женева Робертсон-Дуорет (автор сценария фильмов «Капитан Марвел» и «Tomb Raider: Лара Крофт») и Грэм Вагнер (сценарист сериалов «Портландия» и «Силиконовая долина»).

Актеры и роли

Люси МакЛин — Элла Пернелл (сериал «Шершни»)

Максимус — Аарон Мотен («Морская полиция: Спецотдел»)

Гуль (Купер Говард) — Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», «Правосудие»)

Хэнк, отец Люси и смотритель Убежища 33 — Кайл Маклоклен («Твин Пикс»)

Норм, младший брат Люси — Мойзес Ариас («Обезьяны», «Король Стейтен-Айленда»)

Молдейвер, похитительница отца Люси — Сарита Чоудри («Джессика Джонс», «Легенда о Зеленом рыцаре»).

Ожидается, что все эти персонажи, с которыми зрители познакомились в первом сезоне, появятся и в новых сериях. Ранее отмечалось, что к касту может присоединиться и звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол: по словам Джонатана Нолана, актер заинтересован в появлении в «Фоллауте», так как является большим поклонником франшизы. Также предположительно в сериале появится актер Маколей Калкин в роли безумного гения.