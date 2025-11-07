Михалков оценил суверенитет европейского кино

Европейский кинематограф утратил творческую самостоятельность и стал зависим от идеологических установок. Такое мнение выразил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в беседе с журналистами на церемонии вручения дипломов участников международной кинематографической сессии "Творчество объединяет".

«Беда в том, что европейское кино - это кино, потерявшее свой суверенитет. Вспомните неореализм, "новую волну" во Франции, польское кино, когда-то они были мощными художественными явлениями. А что это все сегодня превратилось?» — сказал он.

По словам режиссера, современная европейская индустрия во многом подчинена политическим и идеологическим критериям.

«Для того, чтобы попасть, допустим, на Каннский кинофестиваль, картина должна соответствовать определенным условиям: присутствие представителей меньшинств, обязательные темы, осуждение своей страны. То же самое стало с "Оскаром" - он превратился в премию обкома», — подчеркнул режиссер.

Михалков также обратил внимание на то, что создаваемая им Евразийская академия стремится уйти от подобных рамок и вернуть кино его истинное предназначение.