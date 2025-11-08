Топ-10 ролей Олега Меньшикова по версии зрителей

8 ноября исполняется 65 лет актеру театра и кино, театральному режиссеру, народному артисту РФ, лауреату государственных премий Олегу Меньшикову. В преддверии юбилея актера телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" предложил зрителям назвать любимые роли Олега Евгеньевича в кино. Первой по популярности оказалась роль Костика из "Покровских ворот", сделавшая актера знаменитым. Также в топ вошли три фильма Никиты Михалкова, картины Сергея Бодрова-старшего, Александра Прошкина, Николая Лебедева и других режиссеров.

Топ ролей Олега Меньшикова по версии зрителей телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция":

Костик Ромин, "Покровские ворота" - 73%.

Андрей Толстой, "Сибирский цирюльник" - 40%.

Анатолий Тарасов, "Легенда №17" - 33%.

Дмитрий Арсентьев (Митя), сотрудник НКВД, "Утомлённые солнцем" - 31%.

Сергей Синицын, клоун, "Мой любимый клоун" - 26%.

Сергей Николаевич Артеньев, старший лейтенант, "Моонзунд" - 20%.

Алексей Головин, "Восток-Запад" - 17,5%.

Прапорщик Саня, "Кавказский пленник" - 14%.

Дмитрий Виноградов, "Михайло Ломоносов" - 12%.

Кирилл, "Родня" - 11%.

На первом месте - комедия "Покровские ворота" режиссера Михаила Козакова по одноименной пьесе Леонида Зорина, также написавшего сценарий. Авторы долго подбирали актера на роль Костика. Олег Меньшиков оказался двадцатым кандидатом, но его утвердили почти сразу. Зорин особенно настаивал на этом выборе, поскольку в образе Костика он описал себя молодого и увидел точное попадание в роль. Однако на тот момент Меньшиков уже был утвержден в картину Юлия Райзмана "Частная жизнь". Леонид Генрихович написал режиссеру письмо, подробно объяснив, почему именно этот артист необходим для их картины. В итоге Райзман отпустил Меньшикова.

На втором месте - роль юнкера Толстого из фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник". Это был третий фильм в сотрудничестве актера и режиссера. Несколькими годами ранее Олег Меньшиков сыграл Митю в оскароносной драме режиссера "Утомленные солнцем". Эта роль также оказалась в топе - на четвертом месте.

Третье место у спортивной драмы Николая Лебедева "Легенда № 17" и роли Анатолия Тарасова. Изначально Олегу Меньшикову предложили роль куратора из ЦК, однако акер отказался. После дополнительных обсуждений он согласился сыграть главного тренера советской сборной. А образ партийного интригана воплотил на экране Владимир Меньшов.

На пятом месте Сергей Синицын из драмы Юрия Кушнерёва "Мой любимый клоун". Фильм поставлен по повести Василия Ливанова, а сценарий к картине написали Александр Адабашьян и Никита Михалков. На роль клоуна Синицына, усыновившего мальчика из детского дома, пробовался Игорь Костолевский, но выбор режиссера пал на Олега Меньшикова. Актер много импровизировал на площадке, в частности, он придумал эпизод, где Сергей и его напарник Роман (Владимир Ильин) танцуют в кафе.

Пятая часть респондентов отметила роль старшего лейтенанта Балтийского флота Сергея Николаевича Артеньева из исторической драмы Александра Муратова "Моонзунд" (шестое место топа). Сценарий фильмы был создан на основе романа Валентина Пикуля, а прототипом главного героя стал Николай Сергеевич Бартенев, участвовавший в обороне Моонзундского архипелага в Первую мировую войну. Во время съемок актер сильно похудел, что помогло более точно воплотить образ офицера, батарея которого вступила в неравный бой с вражескими кораблями.

Седьмое место у роли Алексея Головина из фильма французского режиссера Режиса Варнье "Восток-Запад". По сюжету русский эмигрант Алексей Головин с женой-француженкой и сыном возвращается в СССР после Великой Отечественной войны и оказывается в атмосфере страха и доносов. Олег Меньшиков не владел французским языком, поэтому перед съемками очередного эпизода он разучивал свои реплики на слух.

На восьмое место зрители поставили роль прапорщика Сани из фильма Сергея Бодрова "Кавказский пленник", созданного по мотивам одноименного рассказа Льва Толстого. Партнером Олега Евгеньевича по съемочной площадке стал Сергей Бодров-младший. Картина была номинирована на премию "Оскар" и "Золотой глобус", а Олег Меньшиков удостоился премии "Ника" и Гран-при фестиваля "Кинотавр" за лучшую мужскую роль.

Девятое место у роли в историческом фильме "Михайло Ломоносов", в котором Олег Меньшиков воплотил образ Дмитрия Виноградова - основоположника производства фарфора в России, учившегося вместе с Михаилом Ломоносовым в Марбургском университете.

На десятом месте - "Родня". Первой работой Олега Евгеньевича у Михалкова стал фильм "Родня" - небольшую, но яркую роль Кирилла, собирающегося в армию, зрители также назвали одной из любимых в карьере артиста.

Голосование проводилось в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", в нем приняли участие 1853 человека.