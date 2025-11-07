Гениальный геймдизайнер высказался о сериале от автора «Во все тяжкие»

Автор игровых серий Metal Gear Solid и Death Strandig Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях от просмотра первого эпизода сериала «Из многих». Своё мнение о новом проекте Винса Гиллигана («Во все тяжкие») геймдизайнер опубликовал в соцсети X.

По словам разработчика, шоу затянуло его с первых кадров. Он отметил, что в шоу демонстрируются аллюзии на другие знаменитые произведения, а также поднимается множество социальных тем. Кодзима заявил, что ему не терпится досмотреть весь первый сезон.

«Боже мой, "Из многих" — это невероятное шоу. Просто невероятное. Затягивает с первых кадров. Винс Гиллиган — настоящий гений. Пока рано говорить, но, может быть, это необычный взгляд автора на фильм "Вторжение похитителей тел" 1955 года, который стал метафоричным отражением страхов времён Холодной войны. Страхов вторжения и тоталитаризма. Может, "Из многих" станет сатирой на современную Америку. Не терпится увидеть продолжение».

«Из многих» стартовал 7 ноября на стриминговом сервисе Apple TV. Шоу рассказывает о писательнице, которая создаёт исторические любовные романы и сама не воспринимает их всерьёз. Героиня отправляется в пресс-тур, посвящённый её новой книге, и узнаёт, что всё население планеты неожиданно поразил некий вирус счастья. Все люди стали радостными, кроме самой писательницы.